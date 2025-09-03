 Gaisro Vilniaus regiono atliekų rūšiavimo gamykloje žala – 3 mln. eurų

Gaisro Vilniaus regiono atliekų rūšiavimo gamykloje žala – 3 mln. eurų

2025-09-03 14:59
BNS inf.

Šių metų balandį gaisrui nuniokojus Vilniaus regiono atliekų rūšiavimo gamyklą, jo padaryta žala įvertinta apie 3 mln. eurų.

Gaisro Vilniaus regiono atliekų rūšiavimo gamykloje žala – 3 mln. eurų
Gaisro Vilniaus regiono atliekų rūšiavimo gamykloje žala – 3 mln. eurų / P. Peleckio / BNS nuotr.

Gamyklos operatorė „Energesman“ skelbia apskaičiavusi, kad žala įrangai siekia apie 2 mln. eurų, o pastato konstrukcijoms – dar apie 1 mln. eurų.

Pasak įmonės atstovų, nuostolius bendrovė turės padengti pati, o jei būtų nustatytas tyčinis padegimas, juos padengtų draudimo bendrovė.

Įmonė trečiadienį pranešė atstačiusi ir pradėjusi naudoti vieną iš trijų stacionarių rūšiavimo linijų, leidžiančių sparčiau apdoroti mišrias atliekas. Linija jau rūšiuoja apie trečdalį atliekų.

„Žengėme didelį žingsnį į priekį – suremontavome ir paleidome mūsų turimą plėšytuvą ir stacionarią rūšiavimo liniją“, – pranešime cituojamas  „Energesman“ direktorius Algirdas Blazgys.

„Keliame tikslą atstatyti modernesnę ir šiuolaikiškesnę įrangą ir dar pagerinti rūšiavimo efektyvumą“, – teigė A. Blazgys.

Gegužės pabaigoje skelbta, kad gamykla po gaisro atkūrė veiklą – joje veikė dvi mobilios rūšiavimo linijos.

Gaisras gamykloje kilo balandžio 27-osios rytą, per jį išdegė apie 7,5 tūkst. kvadratinių metrų pastato, sutriko visos Vilniaus apskrities atliekų tvarkymas.

Gamykloje per metus išrūšiuojama apie 220 tūkst. tonų mišrių ir maisto atliekų.

Šiame straipsnyje:
Vilniaus regiono atliekų rūšiavimo gamykla
gaisro žala
Energesman

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
senis
o kokia nauda man iš to jusų rušiavimo jei žadėjot piggs šyldimas o jis kiekvienais metais brangsta.
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų