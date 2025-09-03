Gaisro Vilniaus regiono atliekų rūšiavimo gamykloje žala – 3 mln. eurų

Gamyklos operatorė „Energesman“ skelbia apskaičiavusi, kad žala įrangai siekia apie 2 mln. eurų, o pastato konstrukcijoms – dar apie 1 mln. eurų.
Pasak įmonės atstovų, nuostolius bendrovė turės padengti pati, o jei būtų nustatytas tyčinis padegimas, juos padengtų draudimo bendrovė.
Įmonė trečiadienį pranešė atstačiusi ir pradėjusi naudoti vieną iš trijų stacionarių rūšiavimo linijų, leidžiančių sparčiau apdoroti mišrias atliekas. Linija jau rūšiuoja apie trečdalį atliekų.
„Žengėme didelį žingsnį į priekį – suremontavome ir paleidome mūsų turimą plėšytuvą ir stacionarią rūšiavimo liniją“, – pranešime cituojamas „Energesman“ direktorius Algirdas Blazgys.
„Keliame tikslą atstatyti modernesnę ir šiuolaikiškesnę įrangą ir dar pagerinti rūšiavimo efektyvumą“, – teigė A. Blazgys.
Gegužės pabaigoje skelbta, kad gamykla po gaisro atkūrė veiklą – joje veikė dvi mobilios rūšiavimo linijos.
Gaisras gamykloje kilo balandžio 27-osios rytą, per jį išdegė apie 7,5 tūkst. kvadratinių metrų pastato, sutriko visos Vilniaus apskrities atliekų tvarkymas.
Gamykloje per metus išrūšiuojama apie 220 tūkst. tonų mišrių ir maisto atliekų.
