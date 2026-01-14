„Grinda“ iš sostinės gatvių išvežė per 5 tūkst. kubinių metrų sniego

Sinoptikams ir toliau prognozuojant snygį, nuo trečiadienio įmonė skelbia vykdysianti sniego išvežimo darbus Senamiesčio ir Naujamiesčio teritorijoje naktimis ir anksti ryte.
„Siekiame kuo sparčiau atsikratyti sniego sankaupų mieste ir užtikrinti saugų pėsčiųjų ir automobilių judėjimą. Atsiprašome gyventojų dėl galimo triukšmo ir tikimės jų supratingumo. Darbai naktį – racionaliausias ir tvariausias sprendimas, nes padės užtikrinti eismo saugumą, darbų greitį, kokybę, netrikdys įprastos verslų ir įstaigų veiklos“, – pranešime nurodė „Grindos“ teritorijų priežiūros vadovė Dana Jasilionytė.
Surinktą sniegą įmonė gabena į specializuotą sniego kaupimo aikštelę Gariūnuose. Čia jis laikomas, kol natūraliai ištirpsta. Tuo metu likusios kietosios dalelės – smėlis, druskos likučiai, smulkios atliekos – surenkamos ir utilizuojamos.
