Jei matote blogai nuvalytų kelių – praneškite

„Šiuo metu Vilniuje nei sninga, nei lyja. 206 pėsčiųjų takų vietas Vilkpėdėje, Šnipiškėse, Fabijoniškėse ir Verkiuose stebime dronais. 13 val. stebėjimo duomenų ataskaita rodo, kad pėstieji iš taško A į tašką B gali keliauti sklandžiai.
Tvarkytojai lieka pasirengę, stebi orų prognozes ir, jei prireiks, į trasas išsiųs techniką pilnu pajėgumu“, – paskelbė įmonė.
Anot „Grindos“, intensyviausio eismo gatvės ir gatvės, kuriomis važiuoja viešasis transportas, jau nuvalytos 100 proc.
„Mažesnio intensyvumo gatvėse valymo darbai dar tebevyksta, rytoj planuojama pabaigti“, – rašoma įmonės išplatintame pranešime. Žadama, kad „Grinda“ stebės situaciją mieste ir, esant poreikiui, vėl gatves barstys prevenciškai.
Pastebėjus slidžių ar blogai nuvalytų gatvių ar pėsčiųjų takų atkarpų, rekomenduojama informuoti tel.1355.
