Kaip Vilnius ruošiasi transporto srautų suintensyvėjimui rugsėjį?

„Rekordiniai gatvių atnaujinimo darbai visame Vilniuje vykdomi jau trečius metus. Lyginant su ankstesniais sezonais, šiemet buvo suplanuota mažiau ištisinių asfaltavimų, nes nuoseklus ir kryptingas darbas per šį laiką leido smarkiai pagerinti sostinės gatvių būklę. Po šio sezono prastos ir labai prastos būklės gatvių mieste beveik nebeliks.
Rudeniui ruošiamės labai atsakingai – tariamės su rangovais, deriname darbus tarpusavyje ir juos planuojame iš anksto tam, kad kelionės mieste rugsėjo mėnesį būtų kiek įmanoma sklandesnės. Didžiausią eismo intensyvumą patiriančiose gatvėse, pavyzdžiui, Kalvarijų, darbus jau esame užbaigę ar artėjame prie pabaigos“, – sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Skaičiuojama, kad iki rugsėjo pradžios asfaltavimo darbai bus užbaigti 46 km sostinės gatvių iš šiemet planuotų sutvarkyti 53 km.
Nauja asfalto danga jau patiesta Skroblų, Lazdynėlių ir kitose gatvėse, kuriose taip pat sutvarkyti dviračių ir pėsčiųjų takai, įrengtas apšvietimas, atliktas horizontalusis ženklinimas.
Vienose svarbiausių miesto transporto arterijų – Tuskulėnų, Žalgirio, P. Lukšio, Žaliųjų Ežerų ir kt. gatvėse – ištisinio asfaltavimo darbai bus užbaigti rugpjūtį. Taip pat iki rudens planuojama užbaigti ir Kazbėjų tilto kapitalinį remontą bei atidaryti eismą.
Svarbu pažymėti, kad nors iki rugsėjo 1 d. darbai važiuojamojoje dalyje daugumoje gatvių bus baigti, šaligatvių ar įvažiavimų remonto darbai gali trukti šiek tiek ilgiau.
Gatvių remontai tęsis iki pat sezono pabaigos
Dėl ribotos gatvių atnaujinimo sezono trukmės šiltuoju metų laiku stengiamasi kokybiškai atlikti kuo daugiau darbų, todėl esant palankioms oro sąlygoms, jie intensyviai vyks ir toliau.
Nepatogumų keliaujant automobiliais gali sukelti tęsiamos jungiamojo kelio ties Tarande statybos, Kareivių gatvės remontas tarp Verkių ir Žirmūnų gatvių, taip pat Mileišiškių gatvės ir Šatrijos Raganos gatvės sankryžos rekonstrukcija, Riovonių gatvės inžinerinių tinklų statyba ir kapitalinis remontas.
Kalvarijų gatvėje, kur kiek daugiau nei metus vykdyta paviršinių lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcija, užbaigus asfaltavimo darbus važiuojamojoje dalyje, toliau darbai bus vykdomi pėsčiųjų zonoje. Prieš rudenį atidarius eismą rekonstruotu Nemenčinės plentu, toliau bus užbaigiami šaligatviai ir atliekami kiti nežymūs aplinkos tvarkymo darbai.
Tęsiantis Valakampių tilto kapitaliniam remontui, juo eismas dviem juostomis vyks iki metų pabaigos. Rekonstruojant Liubarto tiltą, eismo ribojimai tilto prieigose numatyti taip pat iki šių metų galo.
Ruošiamasi ir naujiems projektams
Vykdant savo apimtimi rekordinius sostinės gatvių remonto darbus, per pustrečių metų jau atnaujinta daugiau nei 270 km gatvių, virš 130 km šaligatvių ir per 20 km dviračių takų.
Nuo pat darbų pradžios 2023-aisiais skelbta, kad ilgainiui daugiau dėmesio bus skiriama gatvių rekonstrukcijoms, tiltų remontui bei strateginių susisiekimo infrastruktūros projektų įgyvendinimui.
Dėl to jau rudenį prasidės Džiaugsmo gatvės (nuo Paeglinės iki Pergalės gatvės) rekonstrukcija, taip pat pradės kilti pėsčiųjų tiltas per Nerį nuo A. Goštauto iki Upės gatvės.
Intensyvūs pokyčiai laukia ir sostinės senamiesčio, kur rudenį prasidės paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Trakų gatvėje statybos darbai, vykdomas kapitalinis gatvės remontas, tęsiama Vokiečių gatvės rekonstrukcija.
Šią savaitę pradėta ir J. Basanavičiaus gatvės dalies nuo Mindaugo iki Pylimo gatvės rekonstrukcija, apie kurią plačiau galite skaityti čia.
