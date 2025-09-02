Prasidėjus rugsėjui vėl erzina spūstys Vilniuje: bandote pakartoti Baltijos kelią?

„Baltijos kelią atkartoti bandot?“ – feisbuke klausė vienas vairuotojas.
„Rugsėjo pirma savaitė, tai viskas čia normalu. Ne pirmi metai“, – paaiškino kitas vairuotojas.
Kaip jau rašyta, rugsėjį padaugėja iššūkių keliuose.
Lietuvos policija, siekdama užtikrinti jų saugumą ir sumažinti mokslo metų pradžios jaudulį, kartu su visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais pradeda tradicinę ilgametę prevencinę akciją „Rugsėjis: visi kelyje – visi atsakingi“.
Rugsėjo pirmąją savaitę, o kai kur – visą mėnesį policijos pareigūnai kartu su savanoriais budės prie pėsčiųjų perėjų, esančių šalia mokyklų, pasitiks mažuosius moksleivius, padės jiems saugiai pereiti gatvę, stebės, kad vairuotojai būtų atidūs, ir tikrins jų blaivumą. Šalia kasdienės pagalbos vaikams vyks ir prevencinės priemonės, skirtos vyresniems ir jauniems eismo dalyviams – moksleiviams ir studentams. Pareigūnai tikrins, ar jie laikosi Kelių eismo taisyklių, ar segasi saugos diržus, ar važiuodami dviračiu ar elektrine mikrojudumo priemone, elektriniu paspirtuku dėvi šalmą, šviesą atspindinčią liemenę, ar nedaro šiurkščių pažeidimų. Taip pat bus užtikrinama, kad vaikus į mokyklas mokyklinių ir maršrutinių autobusų vairuotojai vežtų saugiai.
JUDU diskusija: ar Vilnius pajėgus įveikti eismo spūstis?
Savaitgalį diskusijų festivalyje BŪTENT! Bernardinų sode vyko pokalbis tema „Ar Vilnius pajėgus įveikti eismo spūstis ir tapti darniai judančių gyventojų miestu?“. Diskusijoje buvo ieškoma atsakymų, kokių realių pokyčių reikia, kad sostinė taptų draugiškesnė pėstiesiems, dviratininkams ir viešojo transporto keleiviams.
Diskusijoje dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas, JUDU vadovė Loreta Levulytė-Staškevičienė, atlikėjas Tomas Narkevičius-Free Finga, pasidalijęs savo keleivio patirtimi, bei Asta Jonušaitė, „Nasdaq Vilnius Services“ turto valdymo vadovė, papasakojusi, kaip įmonė darbuotojus skatina keliauti darniai, užtikrindama jiems nemokamas keliones viešuoju transportu. Diskusiją moderavo JUDU komunikacijos vadovė Milda Lomsargienė.
„Nelabai mėgstu automobilių. Dažniausiai, kai sėdžiu automobilyje ir pamatau žmogų, einantį pėsčiomis ar važiuojantį kitaip, pajuntu jam šiokį tokį pavydą. Mano pagrindinė transporto priemonė – dviratis. Keičiantis klimatui dviračiu galima važinėti vis ilgesnį laiką per metus nei anksčiau. Anksčiau skųsdavausi, kad Vilniuje nėra dviračių takų, bet kol centre juos sudėtinga įrengti, miegamieji rajonai – Pilaitė, Viršuliškės, Justiniškės, Karoliniškės – jau sujungti viena dviračių „autostrada“. Ji puikiai veikia, todėl galiu į tą miesto pusę nuvažiuoti gana greitai. Manau, dviratininkų tik daugės – ir dėl to, kad klimatas šyla, o sniego turime vis mažiau“, – apie savo kelionių patirtį pasakojo atlikėjas T. Narkevičius-Free Finga.
Dalyviai sutarė, kad spūsčių mažinimas – ne vien savivaldybės ar viešojo transporto įmonių užduotis, bet ir kiekvieno gyventojo kasdienis pasirinkimas. Net ir vienas darnus kelionės būdas per dieną gali prisidėti prie švaresnio ir judresnio miesto. Taip pat diskusijoje išryškėjo, kad keliavimo įpročių kaita reikalauja tiek patogesnės infrastruktūros, tiek nuoseklaus gyventojų skatinimo rinktis viešąjį transportą, dviratį ar pėsčiąją kelionę.
Pasak JUDU atstovės M. Lomsargienės, ši diskusija buvo išskirtinė: „Tai buvo tarsi kelionė vienu autobusu, kuriame sėdėjo tiek ekspertai, tiek darnaus judumo entuziastai, tiek verslo atstovai – visi su savo maršrutais ir poreikiais. Tokios diskusijos padeda išgirsti skirtingus balsus ir suprasti, kokių stotelių reikia, kad Vilnius judėtų darniau.“
Aštuonios papildomos dienos per metus: laikas, kurį prarandame spūstyse
Diskusijoje JUDU vadovė papasakojo apie vilniečių judumo įpročių tyrimą – ar pastebėjote, kad dviratininkų mieste galime sutikti vis daugiau? Kasmet auga ir viešojo transporto keleivių skaičius. Visgi vidutiniškai vilniečiai spūstyse praleidžia nuo 40 iki 80 minučių per dieną – tai reiškia laiką, kurį galėtume skirti poilsiui, šeimai ar asmeninėms veikloms.
Diskusijos metu pašnekovai įsivaizdavo tokį scenarijų: rytoj Vilniuje staiga dingsta spūstys. Kiekvienas pradėjo svajoti, ką pirmiausia nuveiktų su papildomu laiku, kurį įprastai praleidžiame transporto spūstyse. Tai per metus vidutiniškai atitinka aštuonias laisvas dienas.
