 Kalbos inspekcija: daugiau nei šimtas Vilniaus viešojo transporto vairuotojų nemoka lietuviškai

2025-11-24 16:50
Vakaris Vingilis (BNS)

Valstybinė kalbos inspekcija (VKI) skelbia atlikusi patikrinimą Vilniaus miesto savivaldybės įmonėje „Vilniaus viešasis transportas“ ir nustačiusi, jog 105 vairuotojai nėra išlaikę žemiausio lygio valstybinės kalbos egzamino.

Kalbos inspekcija: daugiau nei šimtas Vilniaus viešojo transporto vairuotojų nemoka lietuviškai / P. Peleckio / BNS nuotr.

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė VKI, įmonės vadovui Ignui Degučiui buvo surašytas nurodymas užtikrinti, kad per nurodytą terminą darbuotojai išlaikytų minėtą egzaminą.

Inspekcijos viršininkas Audrius Valotka BNS nurodė, kad patikrinimas buvo planuotas iš anksto, o visi dirbantieji su darbo sutartimis turi mokėti lietuviškai.

„Tai buvo planinis tikrinimas, prieš tai 2021 metais mes tikrinome viešąjį transportą. Darbuotojai dirba pagal darbo sutartį, todėl ta tvarka (mokėti lietuvių kalbą – BNS) galioja jau kokius 30 metų“, – sakė jis.

Šiuo metu įstatyme numatyta, kad valstybės ir savivaldos institucijų, įstaigų ir organizacijų, ryšių, transporto, sveikatos ir socialinės apsaugos, policijos ir teisėsaugos tarnybų, prekybos ir kitų gyventojų aptarnavimo įstaigų vadovai turi užtikrinti, kad gyventojai būtų aptarnaujami valstybine kalba.

BNS rašė, jog nuo 2026 metų sausio įsigalios reikalavimas tiesiogiai paslaugas teikiantiems užsieniečiams ir juos samdančioms įmonėms klientus aptarnauti lietuviškai.

Migracijos departamento duomenimis, šių metų pradžioje leidimą gyventi Lietuvoje turėjo beveik 218 tūkst. užsieniečių, per 77 tūkst. jų sudarė Ukrainos piliečiai.

Pastariesiems nutarimas dėl valstybinės kalbos mokėjimo nuo kitų metų nebūtų aktualus, nes jiems lietuviškai neprivalu mokėti pagal laikinąją apsaugą. Tokį statusą ukrainiečiams karo pabėgėliams Vyriausybė yra pratęsusi iki 2027-ųjų.

Čiūmošyno pavel
O pamenate, kai VVT darbuotojai prašė 10% jiems pakelti atlyginimus, bet klestintis Čiūmošiaus Vilnius neišgalėjo to padaryti? Tą pačią žiemą net sniegas nebuvo valomas, nes o kam gi, pavasarį ir taip ištirps! Kaip tik po to, Vilniaus viešojo transporto sistemoje atsirado tokia baisiai įdomi įmonė, kaip tik ir prisivežusi vairuotojų iš egzotiškų šalių. Kadaise ji "Transrevis" vadinosi ir buvo siejama su treninguotais reketininkais, sugebėjusiais privatizuoti Vilniaus sovietinių keleivinių mikroautobusų RAF parką. Vėliau, aišku, atsirado naujesni mikrai Ford ir VW, bet ši privati įmonė amžiais parazitavo VVT sąskaita, nes jos mikroautobusai visada naudojosi viešojo transporto grafiku, atvažiuodami kelios minutės prieš miesto transportą. Ir juose amžiais skambėjo "Russkoe radio", dirbo neretai teisti vairuotojai. Vėliau neva Čiūmošiaus iniciatyva tie visi mikrai prapuolė, kad tos pačios įmonės jau dideli autobusai galėtų tapti oficialia miesto transporto dalimi už daug milijonų.
0
0
