Kapitalinis Vilniaus rotušės remontas – jau šį rudenį

Remonto metu planuojama sutvarkyti rotušės fasadą ir rūsio patalpas, restauruoti vertinguosius fasado elementus, langus, duris, taip pat atlikti kitus būtinus vidaus ir išorės remonto bei tvarkymo darbus.
„Vilniaus rotušė – tai mūsų miesto simbolis ir istorinis paveldas, kurio būklė reikalauja neatidėliotino remonto“, – pranešime spaudai sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
„Džiaugiamės, kad atrinktas rangovas jau ruošiasi darbams, kurie leis išsaugoti šį unikalų pastatą ateities kartoms ir užtikrinti jo tinkamą funkcionavimą“, – teigė meras.
Pranešime akcentuojama, kad dėl susidevėjusios pastato dangos, netinkamo bei per mažo diametro lietvamzdžių rotušės fasadas yra apgadintas.
Grindų danga pastato viduje taip pat turi būti renovuojama. Turi būti atnaujinami ir vidaus patalpų tinkuoti sienų paviršiai, angokraščių kampai, mechaniškai pažeistos kolonų bazės, inžinerinės sistemos.
Remonto metu rotušės veikla bus stabdoma, veiks tik joje įsikūręs restoranas.
Darbai bus pradėti spalio pradžioje, planuojama projekto pabaiga kitų metų gegužės mėnesį.
Pabaigus vidaus darbus, planuojamas pastato išorės remontas, kurio pabaiga numatoma 2026 metų trečią ketvirtį.
