Kariuomenės sraigtasparnis į Santaros klinikas skraidino donoro organą

Kaip skelbia kariuomenė, apie 16.25 val. KOP sraigtasparnis Mi-8T pakilo iš antrojo paieškos ir gelbėjimo posto Kaune, donoro organas kartu su gydytojų komanda buvo atskraidinti į Santaros klinikas.
Po sėkmingai įvykdytos užduoties KOP sraigtasparnis toliau tęsia budėjimą.
Pasak kariuomenės, donoro organų pergabenimas yra viena iš Lietuvos kariuomenės taikos meto užduočių.
Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos donorų organus pergabena pagal bendradarbiavimo sutartį su Nacionaliniu transplantacijos biuru.
