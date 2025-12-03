Keliautojams – naujas įrankis: padės sužinoti, ar Vilniaus oro uostą užpuls balionų spiečius

V. Suckelis pasakojo, kad idėja kurti tokį puslapį pirmiausia kilo dėl asmeninio poreikio: norėjo žinoti, ar su šeima suplanuotos kelionės dėl Vilniaus oro uosto veiklos sustabdymo arba apribojimo, kurie dėl kontrabandinių balionų vis dažnesni, nebus nukeltos į vėlesnį laiką.
„Norėjau būdo, kaip patogiai pasižiūrėti, ar man nereikia plano B. Iš pradžių tai nebuvo viešas dalykas“, – pasakojo jis „Žinių radijo“ eteryje.
Iš pradžių programuotojas manė, kad puslapis greitai taps neaktualus, nes Lietuva uždarė sieną su Baltarusija. Tačiau atidarius sieną problema vėl tapo aktuali.
„Todėl panorau patobulinti algoritmą. Pamačiau, kad oro uosto uždarymai sutampa su kontrabandinių balionų atskridimu, tad paviešinau šį puslapį. Be to, paprašiau meteorologų pagalbos, kaip pagerinti algoritmą“, – dalijosi V. Suckelis.
Jis teigė, kad sukurti tokį interneto puslapį nebuvo sudėtinga, ilgiausiai užtruko ne programavimas, o duomenų analizė. Siekiant kuo didesnio tikslumo, norėjosi išanalizuoti kuo daugiau duomenų. Algoritmas buvo kuriamas tiriant praėjusias datas – lyginant, kaip oro uosto uždarymas sutapo su kontrabandinių balionų įskridimu į šalies teritoriją.
V. Suckelis pasakojo, kad šį puslapį kūrė ne norėdamas užsidirbti, o iš filantropinių paskatų – norėdamas padaryti ką nors naudingo visuomenei.
Tie, kas leidžia balionus, mano galva, turi tobulesnius įrankius apskaičiuoti vėjo kryptį, yra gerai organizuoti.
Oro uosto veiklos stabdymo rizika apskaičiuojama analizuojant orus. Tačiau ir V. Suckelis, ir meteorologas G. Valaika pastebėjo, kad jei pučia palankus vėjas, t. y. pietvakarių arba pietų, nuo Gardino arba nuo Lydos link Vilniaus, tikimybė, kad netrukus sulauksime kontrabandinių balionų, labai išauga.
Meteorologas G. Valaika sakė, kad šis įrankis nėra visiškai tikslus, tačiau vienos ar dviejų dienų prognozės patikimos. Jo teigimu, turint daugiau resursų, įrankį būtų galima tobulinti. Tai aktualu turint galvoje, kad kontrabandininkai, spėjo G. Valaika, turi labai pažangias technologijas.
„Tie, kas leidžia balionus, mano galva, turi tobulesnius įrankius apskaičiuoti vėjo kryptį, yra gerai organizuoti. Prieš dvejus metus, kai prasidėjo kontrabandinių balionų skrydžiai, dar ir žinučių apie tai nelabai buvo, pabandžiau atsekti jų trajektoriją. Viskas veda į Gardino apylinkėse esantį cigarečių fabriką. Juokavau, kad nuo fabriko aikštelės ir laido tuos balionus“, – pasakojo meteorologas.
Puslapyje www.noballoons.lt skaičiuojama tikimybė, kad tam tikromis dienomis vakarais nuo 17 val. vėjas pūs tiesiai iš Gardino arba Lydos link Vilniaus oro uosto. Jei vėjas balionams palankus, oro uosto uždarymo tikimybė didėja. Jei vėjas pučia į kitą pusę, esame saugūs, sakė G. Valaika.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
