Lietuva įtraukė į „juodąjį sąrašą“ rusų reperį Ališerą Morgenšterną

Pasak jo, sprendimas priimtas gavus „raštišką Užsienio reikalų ministerijos (URM) siūlymą bei surinkus papildomos informacijos, kuri leidžia daryti išvadą, jog šis užsienietis gali kelti grėsmę valstybės saugumui“.
„Draudimas A. Morgenshternui atvykti į Lietuvą įsigalioja nedelsiant ir galioja 10 metų“, – sakė R. Pukinskas.
BNS skelbė, kad sostinės meras Valdas Benkunskas anksčiau URM taip pat paprašė įvertinti, ar koncertą organizuojančios Latvijoje registruotos įmonės „Ready Events“ veikla neprieštarauja Lietuvos informaciniam saugumui.
A. Morgenšternas anksčiau ne kartą yra reiškęs palaikymą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, tačiau po 2022 metų vasarį prasidėjusios plataus masto invazijos Ukrainoje pasisakė prieš Rusijos karinius veiksmus, kritikavo tai savo dainose.
Reperis 2022 metų gegužę Rusijoje atlikėjas paskelbtas „užsienio agentu“.
URM rudenį kreipėsi į Migracijos departamentą dėl kito rusų atlikėjo Deniso Rozyskulo, slapyvardžiu Kamazz, įtraukimo į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvą, sąrašą.
