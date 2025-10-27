Lygių galimybių kontrolierė: sostinės Tauro kalnas neprieinamas žmonėms su negalia

„Kadangi prieinamumo sprendiniai iki šiol nėra įgyvendinti, aplinka tebėra neprieinama daliai visuomenės, tokia situacija laikytina netiesiogine diskriminacija dėl negalios“, – cituojama Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė.
Pasak tarnybos, nors Tauro kalnas yra atvertas visuomenei, ne visos kalno prieigos yra pritaikytos žmonėms su negalia – naujoji infrastruktūra yra sunkiai prieinama, o vietomis apskritai nepasiekiama.
Tyrimas pradėtas remiantis viešai pasidalinta informacija, kad kai kuriais Tauro kalno takais neįmanoma judėti vežimėliais – jie baigiasi laiptais ar bortais, nėra įrengtų pandusų ar nuožulnų.
Taip pat nurodyta, kad nėra prieigos prie amfiteatro, kadangi jo danga netinkama vežimėliams. Pažymėta, kad dalis takų yra pakrypę, jais nepatogu ir nesaugu judėti.
Sunkumų kyla ir žmonėms su regos negalia, kadangi takuose nėra taktilinių juostų bei vizualinių kontrastų, prie laiptų trūksta turėklų. Taip pat žmonės su negalia Tauro kalno teritorijoje pasigenda informacinių stendų ar specialių ženklų, kurie padėtų jiems orientuotis pėsčiųjų takų sistemoje.
Lietuvos negalios organizacijų forumo atstovų teigimu, Tauro kalno prieinamumas yra tik dalinis. Be to, ekspertų pastebėjimu, rekonstruojant panašius objektus, nuolat stinga nuoseklaus prieinamumo standartų laikymosi.
„Taip nutinka dėl to, kad į sprendimų priėmimo procesą neįtraukiami negalios ekspertai ar atsakingos institucijos. Dėl to žmonių su negalia interesai kompromisuose tarp paveldosaugos ir architektūrinių sprendimų nėra tinkamai atstovaujami, o prieinamumo sprendiniai dažnai taikomi formaliai, neatsižvelgiant į realų jų veiksmingumą“, – teigė negalios organizacijų forumo atstovai.
Anot tarnybos, po atlikto tyrimo Vilniaus miesto savivaldybė pripažino, kad Tauro kalnas nėra visiškai pritaikytas žmonėms su judėjimo negalia ir nurodė, kad sunkumų kelia tai, jog statūs kalno šlaitai turi vertingųjų savybių, toks reljefas yra saugomas, tad visur įrengti takus be laiptų esą nebuvo galimybių.
Savivaldybė reaguodama į vykdomą tyrimą atliko tam tikrus pėsčiųjų takų ženklinimo pakeitimus. Taip pat planuoja įrengti pandusus, informacinius stendus, kontrastines juostas ir turėklus. Planuojama keisti ir amfiteatro dangą.
Šie pokyčiai inicijuoti bendradarbiaujant su žmonių su negalia organizacijomis.
Savivaldybė nurodė, kad papildomi Tauro kalno infrastruktūros pritaikymo darbai bus užbaigti iki 2026 metų birželio–rugsėjo mėnesio.
Naujausi komentarai