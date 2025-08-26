Ministras pateikė daugiau detalių apie šalia oro uosto skraidžiusį droną

„Dronas, kuris skraido Liepkalnyje, buvo aptiktas prie Rasų, leidžiant apžiūrėti geležinkelius, juo buvo naudojamasi teisėtai. Policija nustačius faktą, baigė paieškos procedūrą. Tikriausiai tai buvo saugos tarnyba, kuri dirba su geležinkelių infrastruktūros apsauga, tai darė teisėtai“, – žurnalistams antradienį sakė V. Kondratovičius.
Ministras sakė pats kitą dieną eidamas Panerių gatve matęs droną virš Panerių gatvės, virš geležinkelių infrastruktūros. Jis atkreipia dėmesį, kad geležinkelis įsikūręs šalia oro uosto.
ELTA primena, kad šalia Vilniaus oro uosto praeito trečiadienio naktį pastebėtas dronas. Dėl to pusvalandžiui buvo sustabdyti lėktuvų skrydžiai. Valstybės skrydžių valdymo bendrovės „Oro navigacija“ duomenimis, dronas kilo iš Lietuvos teritorijos.
Dėl incidento pavėlintas vienas išvykimo skrydis į Tel Avivą, dar keletas atvykstančių orlaivių buvo laukimo zonose oro erdvėje ir vėlavo atvykti apie 15–20 minučių.
V. Kondratovičius sako, kad pastaruoju metu sulaukiama nemažai pranešimų iš gyventojų apie pastebėtus dronus, o kad informacija apie tokius objektus būtų apdorojama tinkamai, reikalingas bendradarbiavimas tarp institucijų.
„Tų signalų gaunam nemažai, virš 30 skambučių apie dronus, reaguojam į situaciją (...). Trūksta informacijos apsikeitimo tarp aviacijos, geležinkelių ir policijos“, – teigė V. Kondratovičius.
Jis sako, kad aviacijos tarnybos, laikinai sustabdžiusios lėktuvų skrydžius, elgėsi tinkamai, rūpinosi aviacijos keleivių saugumu.
V. Kondratovičius taip pat ragina nepamiršti, kad Europos Sąjungoje registruotas dronas negali įskristi į jo skrydžiams draudžiamą teritoriją – oro uostą ir pan.
Naujausi komentarai