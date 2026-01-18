Mykolo Romerio universitete bus rengiami saugumo specialistai

Šioje aukštojoje mokykloje bus vykdoma bakalauro studijų programa „Nacionalinis saugumas“ (NASAU).
Anot MRU pranešimo, tai išskirtinė studijų programa, kuria siekiama ruošti specialistus, turinčius reikiamas kompetencijas žvalgybos, kriminalinės žvalgybos, korupcinių nusikaltimų tyrimo, pinigų plovimo prevencijos, nacionalinio saugumo ir kitose valstybės atsparumo užtikrinimui svarbiose srityse.
Teigiama, kad NASAU bus į realius valstybės poreikius orientuota programa, siekianti rengti specialistus, gebančius strategiškai mąstyti, analizuoti sudėtingus procesus ir prisidėti prie ilgalaikio visuomenės saugumo stiprinimo.
Ji bus įgyvendinama bendradarbiaujant su septyniomis nacionalinio saugumo institucijomis: Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybės saugumo departamentu, Antruoju operatyvinių tarnybų departamentu, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Muitinės kriminaline tarnyba, Vadovybės apsaugos tarnyba ir Lietuvos kalėjimų tarnyba.
Baigusieji NASAU įgis visuomenės saugumo bakalauro laipsnį.
Absolventai turės galimybę dirbti vienoje iš minėtų septynių institucijų.
Naujoji studijų programa bus pristatyta kitą savaitę Vilniuje vyksiančioje studijų mugėje.
