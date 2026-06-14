Nuėję į mišką gyventojai negalėjo patikėti tuo, ką pamatė

Pagirių gyventojai pasakojo, kad miške rado nemylimos įmonės „Homanit Lietuva“ produkciją, o šalia jos buvo užrašas „brokas“.
„Mes pamatėme dar vieną galimą „Homanit Lietuva“ taršos būdą. Be to, kad kenčiame nuo kvapų ir garsų nesibaigiančių“, – neslėpė Pagirių gyventoja Milda Kirėjėva.
Pagirių gyventojams visa ši vieta atrodo kaip sąvartynas.
„Baisu, nes ten ir kvapas jaučiamas, ir betvarkė“, – sakė Pagirių seniūnė Agata Toločko.
Gyventojai teigė, jog karjere aptiko ir daugiau įdomių radinių.
„Ieškant vienų atliekų buvo aptiktas ir dar vienas sąvartynas, bet ten jau statybinės atliekos“, – dalijosi A. Toločko.
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Filmuotis nepanoręs karjero vadovas pasakojo, kad „Homanit Lietuva“ produkcijos krūva guli karjero teritorijoje, kuri išnuomota įmonei „Evergreen energy“ esą medienos gaminių apdirbimui. Teritorija įmonei išnuomota sausio pabaigoje, tad įdomu tai, kad įmonė buvo įkurta taip pat sausio pabaigoje.
Negana to, vietos gyventojas tvirtino, kad plokštės čia vežamos jau nuo vasario.
„Pamačiau, kad tas transportas važiuoja iš „Homanit Lietuva“ gamyklos, per gyvenvietę, kur ne kartą buvo pamestos tos plokštės pakelyje, ir atvažiuoja į Pagirių silikato karjerą“, – teigė Pagirių gyventojas Robertas Kačinskijis.
Tiesa, aplinkosaugininkai visuomenę ramina.
„Viską įvertinsime, t. y. tiek ūkinės veiklos vykdymą karjero teritorijoje, tiek, kokie buvo sudaryti susitarimai ir kokiais pagrindais tokia veikla buvo vykdoma“, – tikino Aplinkos apsaugos departamento atstovė Jurgita Sadauskaitė.
Anot karjero vadovo, su brokuotas plokštes čia laikiusia įmone sutartį jau nutraukė.
„Pasitikėjimo nėra visiškai. Kol pats nenueini, nepamatai ir nepraneši kur nors, niekas neatvažiuos ir nepažiūrės“, – neslėpė R. Kačinskijis.
„Homanit Lietuva“, kurios produkcija buvo rasta, žurnalistams atsiuntė atsakymą raštu. Teigė esą su karjeru jokių verslo santykių neturi, o jame nesandėliuoja nei atliekų nei kitos savo produkcijos.
„Bendrovė „Homanit Lietuva“ šiais metais ne pirmos rūšies plokštes pardavė ne vienai įmonei, tame tarpe ir MB „Evergreen energy“. Už įsigytos produkcijos naudojimą, laikymą ar pakartotinį panaudojimą atsako ją įsigijusios įmonės ar asmenys, vykdantys veiklą konkrečioje teritorijoje, vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais ir sutartiniais įsipareigojimais“, – rašoma atsakyme.
Net jei tai nėra atliekos, gyventojams kyla klausimų, ar tokią produkciją tokioje vietoje galima sandėliuoti.
„Ar yra tvarkingai sudėta, ar yra kažkoks pagrindas? Nes šitos plokštės gaminamos su cheminėmis medžiagomis, kas lyjant lietui, tikėtina, skverbiasi į gruntą“, – svarstė Pagirių gyventoja.
Tiesa, institucijos pažada ištirti ir chemines medžiagas.
„Įsivertinsime dėl papildomų instrumentų ir, galbūt, papildomų institucijų įsitraukimo, kurios galėtų pagal kompetencijas pagelbėti“, – komentavo J. Sadauskaitė.
Pats karjero vadovas teigė, jog čia joks ne miškas, o esą medžiais apgausi karjero teritorija.
„Jau penkerius metus girdime, kad tai, ką mes matome yra ne tiesa. Miškas, kuris atrodo kaip miškas, yra ne miškas, o krūvos, kurios atrodo kaip atliekos, yra gaminiai“, – kalbėjo M. Kirėjėva.
„Kadangi dirba ne vienas ir ne du pareigūnai šiuo klausimu, manau, tikrai išsiaiškinsime ir viskas bus atsakyta“, – tikino J. Sadauskaitė.
Aplinkos apsaugos departamentas tokius patikrinimus paprastai atlieka per 20 d. d., tačiau jei bus pasitelktos kitos tarnybos, tiriamos medžiagos plokštėse ir panašiai, viskas gali užtrukti ilgiau.
(be temos)