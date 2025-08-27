 Nusprendė: šiose Vilniaus vietose nuo šiol rūkyti draudžiama

2025-08-27 14:06
BNS inf.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba papildė nerūkymo zonų sostinėje sąrašą.

Nusprendė: šiose Vilniaus vietose nuo šiol rūkyti draudžiama / L. Balandžio / BNS nuotr.

Kaip trečiadienį nusprendė sostinės politikai, Vilniaus mieste nuo šiol draudžiama rūkyti Reformatų skvere, Japoniškame sode, Šnipiškių aikštėje, Liuteronų sode, Mažosios Lietuvos skvere.

Taip pat nuspręsta, kad uždrausta rūkyti Simono Konarskio skvere bei skverelyje šalia Savanorių pr. 22A.

Artimiausiu metu šiose erdvėse atsiras apie draudimą informuojančios lentelės.  

Nesilaikantiems taisyklių gali būti skiriamas įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 50 eurų.

Vilniuje iki šiol buvo draudžiama rūkyti viešojo transporto stotelių laukimo paviljonuose, vaikų žaidimo aikštelėse, Vinco Kudirkos aikštėje, Bernardinų sode.

Rūkyti uždrausta ir dalyje sostinės daugiabučių, kai tam prieštarauja bent vienas namo gyventojas. Šis draudimas įsigaliojo 2021-ųjų pradžioje.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
Nerūkymo zonos
Reformatų skveras
Japoniškame sodas
Šnipiškių aikštė
Liuteronų sodas
Mažosios Lietuvos skveras
Simono Konarskio skveras

