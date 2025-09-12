Po kilusio gaisro „Vilniaus paukštynas“ atnaujino veiklą

„Šviežios mėsos cechas buvo pilnai išvalytas ir dezinfekuotas. Darbas atnaujintas rugsėjo 12 d. 2 val. nakties įsitikinus, kad saugu dirbti, suderinus veiksmus su atsakingomis institucijomis ir gavus jų patvirtinimą, kad gamybą galima tęsti“, – pranešė įmonė.
Skelbiama, kad vos pastebėjus gaisrą, buvo iškviestos visos reikiamos tarnybos, darbuotojai saugiai evakuoti, o gaisras visiškai užgesintas per maždaug valandą.
Pasak įmonės, įvykio metu vienam darbuotojui prireikė medikų pagalbos.
„Vienas darbuotojas, nuvežtas į ligoninę ir paliktas stebėjimui, kaip mums žinoma, šiandien turėtų būti išleistas namo“, – nurodė „Vilniaus paukštynas“.
Dėl kokių priežasčių įmonės patalpose galėjo kilti gaisras, įmonė nurodo galėsianti atsakyti sulaukus ekspertizės išvadų.
ELTA primena, kad Bendrasis pagalbos centras ketvirtadienį, 11.03 val., pranešė, jog Vilniaus rajone, Rudaminos kaime, Gamyklos gatvėje, užsidegė pramoninis pastatas. Paaiškėjo, kad kilo gaisras įmonės „Vilniaus paukštynas“ pastate.
