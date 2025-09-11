 „Vilniaus paukštyno“ teritorijoje – gaisras: su liepsnomis kovoja gausios ugniagesių pajėgos

2025-09-11 12:10 diena.lt inf.

Ketvirtadienį „Vilniaus paukštyne“ kilo gaisras.

„Vilniaus paukštyno“ teritorijoje – gaisras: su liepsnomis kovoja gausios ugniagesių pajėgos / I. Gelūno/BNS nuotr.

Pasak Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovės Editos Zdanevičienės, pranešimas apie gaisrą buvo gautas rugsėjo 11 d. 11.03 val. Kaip teigta, „Vilniaus paukštyno“ teritorijoje, pirminiais duomenimis, vieno aukšto mūriniame pastate dega rūbinė, pastate yra žmonių.

Į įvykio vietą atvykus ugniagesiams, atvira liepsna degė rūbinės siena. Gaisras išplito į pastato stogą. Liepsnų gesinimui sutelktos gausios ugniagesių pajėgos: šešios automobilinės cisternos ir automobilinės kopėčios.

„Ugniagesiai dirba su kvėpavimo organų apsaugos aparatais – gesina gaisrą pastato viduje, taip pat ardo stogo konstrukcijas bei gesina gaisrą iš išorės“, – detalizavo E. Zdanevičienė.

Pirminiais duomenimis, žmonės iš pastato išėjo.

Vilnius
Vilniaus paukštynas
gaisras

Algis
5-toji kolona dirba, Visus ruskius, bieloruskius ir musulmonus siųskite kuo greičiau namo. Bus bėdų, patikėkite.
0
0
