Vilniuje nugriaudėjus sprogimui – svarbi informacija gyventojams ir vairuotojams

Kaip teigiama, šiuo metu gaisras – gesinamas. Gaisro dūmai gali būti pavojingi sveikatai.
– Jei esate lauke ir matote dūmus, užuodžiate specifinį kvapą, pasitraukite, kad vėjas neneštų dūmų į jus;
– Arčiau gaisro gyvenantiems gyventojams patariama neiti į lauką, likus namuose – neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų.
– Jei namuose yra mechaninės vėdinimo sistemos, rekuperacija ar kondicionierius, rekomenduojama sistemas išjungti.
– Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus.
Pasak sostinės savivaldybės, važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus. „Primename, teršalų ūmaus poveikio simptomai: akių, nosies ir gerklės dirginimas, dusulys, kosulys, susilpnėjusi plaučių funkcija – ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga, padidėjęs kvėpavimo takų imlumas kvėpavimo takų infekcijoms – ypač vaikų, paūmėjusios kvėpavimo takų alerginės uždegiminės reakcijos“, – rašoma feisbuke.
Taip pat dėl gaisro uždarytas eismas Kirtimų gatvėje bei Eišiškių plente.
Primename, kad Vilniaus pakraštyje trečiadienį užsidegė vagonas su dujomis.
Pirminiais ugniagesių duomenimis, nukentėjo vienas žmogus. Į tarnybas kreipęsi žmonės teigė, kad girdėjo sprogimo garsą.
Policija gavo pranešimą, kad užsidegė 8 vagonai su dujomis. Pareigūnai kol kas negalėjo pasakyti, kiek vagonų dega. Kreiptasi pagalbos dėl eismo reguliavimo.
Apie įvykį pranešta Lietuvos geležinkeliams, aplinkosaugininkams, medikams, kitoms tarnyboms.
Kaip informavo Bendrasis pagalbos centas, 9.45 val. skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas, kad Vilniaus pakraštyje, Baltosios Vokės g. 35, suskystintų dujų pilstymo stotyje dega vagonas su dujomis.
Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
„Į įvykio vietą išvyko 7 autocisternos, operacijų vadovas su mašina“, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Dalia Dzimidienė.
