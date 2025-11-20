Po laikinų ribojimų dėl įtariamų kontrabandinių balionų atnaujintas Vilniaus oro uosto darbas

Jo BNS pateiktais duomenimis, oro erdvė atidaryta 19.55 valandą. Laikini oro erdvės ribojimai virš pagrindinio šalies oro uosto buvo įvesti 18.38 valandą.
Pirminiais NKVC duomenimis, sprendimą apriboti oro erdvę lėmė navigacinės atžymos, būdingos balionams, rodžiusios iš Baltarusijos skrendančius objektus. Anot centro, užfiksuota iki dešimties tokių navigacinių atžymų.
Sostinės oro vartus valdantys Lietuvos oro uostai pranešė, kad ribojimą galimai lėmė balionai, skridę link Vilniaus oro uosto.
Lietuvos oro uostų duomenimis, laikinas ribojimas paveikė virš 1,1 tūkst. keleivių ir dešimt skrydžių. Iš jų keturi skrydžiai atšaukti ir šeši skrydžiai negalėjo laiku išvykti arba nutūpti.
Tarp Vilnių pavėluotai pasiekusių lėktuvų, kaip rašė BNS, buvo reisas iš Briuselio, kuriuo į Lietuvą grįžo šalies diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys ir eurokomisaras Andrius Kubilius.
Vilniaus oro uoste visos operacijos šiuo metu vyksta įprastai, tačiau per ateinančią dieną gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.
Pagrindinio šalies oro uosto darbas vėl suvaržytas po to, kai siekdama sugrąžinti Baltarusijoje įstrigusius vilkikus Lietuva nuo ketvirtadienio vidurnakčio anksčiau nei buvo numatyta atnaujino Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų darbą.
BNS skelbė, kad dešimčia dienų anksčiau atverti sieną Nacionalinio saugumo komisija pasiūlė atsižvelgiant į tai, kad sumažėjo kontrabandinių balionų srautai ir Vilniaus oro uosto veikla nebetrikdoma.
Reaguodamas į sienos uždarymą, Minskas lapkričio pradžioje uždraudė jo teritorijoje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį. Didžioji dalis jų nugabenta į specialias aikšteles, kur už kiekvieną vilkiką ar puspriekabę imamas 120 eurų paros mokestis.
Nors Lietuva atidarė sieną, pasak nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidento Erlando Mikėno, Baltarusija neišleidžia lietuviškų vilkikų iš minėtų aikštelių, reikalaudama Užsienio reikalų ministerijų lygio susitikimo.
Kaip skelbė Baltarusijos valstybinė naujienų agentūra „Belta“, Minskas siūlo surengti šias konsultacijas, kadangi išlieka rizika, kad „Vilnius vėl vienašališkai uždarys sieną“.
Tai yra dar vienas oro uostų veiklos sutrikdymas pastarąjį mėnesį dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų su nelegaliais rūkalais. Spalį keliskart stabdytas Vilniaus ir Kauno oro uostų darbas, paveikiant apie 150 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Lietuvos vadovai yra sakę, kad ši kontrabanda organizuojama ne be Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimo žinios.
(be temos)