Vilniaus oro uostas po kontrabandinių balionų sukeltų trukdžių atnaujino darbą

„Oro navigacija“ nurodė, jog veikla atnaujinta 21.50 valandą.
Tai reiškia, kad sostinės oro uostas buvo uždarytas kiek daugiau nei valandą.
BNS rašė, kad orlaivių eismas sustabdytas 20.45 val., o oro erdvės ribojimus iš pradžių planuota taikyti beveik iki vidurnakčio.
Vilniaus oro uostas nurodė, jog, pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl „oro erdvės ribojimų lėmė balionas (-ai), skrendantis (-ys) sostinės oro uosto kryptimi“.
Vilniaus oro uosto atstovė Gabrielė Jakučionė teigė, kad dėl laikinų ribojimų paveikti keturi skrydžiai ir apie 600 keleivių.
„Du orlaiviai, turėję leisti Vilniaus oro uoste, nukreipti į kitus oro uostus: vienas į Kauno oro uostą, kitas – Rygos oro uostą, o du skrydžiai vėluos“, – BNS nurodė ji.
Susisiekimo ministro atstovas Lukas Paškevičius tikino, kad šeštadienio vakarą laikinai sustabdžius orlaivių eismą Vilniaus oro uoste, ribojimai atšaukti rekordiškai greitai.
„Susisiekimo ministerija vertina keleivių, oro vežėjų supratingumą, dėkojame už bendradarbiavimą ir kantrybę bei dar kartą pabrėžiame, kad aviacijoje keleivių ir visuomenės saugumas yra pagrindinis prioritetas“, – teigė jis.
Nurodoma, jog keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos.
Pastarąjį kartą apie 30 minučių sostinės oro uostas buvo uždarytas trečiadienio rytą, tiesa, tuomet tai padaryta pastebėjus droną.
Dėl kontrabandinių balionų grėsmės darbas laikinai sustabdytas spalio 30-ąją.
Kaip rašė BNS, dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, spalio pabaigoje Lietuvoje teko kelis kartus stabdyti oro uostų darbą, iš viso paveikiant apie pusantro šimto skrydžių ir daugiau nei 20 tūkst. keleivių.
Šalies vadovai tai vadina Baltarusijos hibridine ataka, organizuojama ne be autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimo žinios. Tokius Minsko veiksmus pasmerkė ES vadovės, palaikymą Lietuvai išreiškė NATO.
Reaguodama į civilinei aviacijai kylančią grėsmę, Vyriausybė su tam tikromis išimtimis mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Šis sprendimas galioja iki lapkričio 30-osios, po to Ministrų kabinetas spręs dėl uždarymo pratęsimo.
Tuo metu A. Lukašenka spalio 31-ąją pasirašė dekretą, draudžiantį Lietuvoje ir Lenkijoje registruotų sunkvežimių ir vilkikų naudojimą bei judėjimą Baltarusijos teritorijoje.
