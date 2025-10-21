Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos sutrikdyta Vilniaus oro uosto veikla

Kaip pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC), stebima keliasdešimt balionų, tačiau jų gali būti ir daugiau.
„Skrydžiai sustabdyti iki atskiro Oro navigacijos pranešimo. Oro uosto klientų, keleivių prašome sekti oficialią Vilniaus oro uosto informaciją“, – rašoma pranešime.
Kaip BNS nurodė Lietuvos oro uostų atstovė Vitalija Ročė, iš viso dėl kontrabandinių balionų paveikti šeši skrydžiai – tiek atvykstantys į Lietuvą, tiek išvykstantys iš šalies.
„Dalis skrydžių nukreipta į Kauną, vienas grįžo į pirminį oro uostą“, – sakė V. Ročė.
Kaip rašė BNS, pastarąjį kartą oro uosto veikla dėl kontrabandinių balionų buvo paveikta spalio pradžioje. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė per 20 meteorologinių balionų.
Vidaus reikalų Vladislavas Kondratovičius sako, kad kontrabandos atvejai meteorologiniais balionais tiriami kaip organizuotas nusikalstamumas.
