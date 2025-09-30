Pradinukai sostinėje mokysis, kaip teisingai rūšiuoti maisto atliekas

„2025 m. Vilnius tapo Europos žaliąja sostine – prie šio įvertinimo stipriai prisidėjo mūsų jau dešimtmetį vykdomas žaliųjų erdvių kūrimas, naujų medžių sodinimas, dviračių takų bei darnios architektūros kūrimas. Tačiau didelį vaidmenį čia atliko ir protingas atliekų rūšiavimas, visuomenės įgūdžių stiprinimas šioje kasdienėje, tačiau didelį pokytį kuriančioje srityje.
Labai džiaugiuosi, kad daugiau nei 1,3 tūkst. sostinės pradinukų šiemet įgis žinių, kaip teisingai rūšiuoti atliekas ir jau nuo pirmų žingsnių mokykloje sužinos apie aplinkos tausojimo svarbą. Tikiuosi, kad šis pilotinis projektas ateityje taps neatsiejama ugdymo dalimi mokyklose visoje šalyje“, – teigė vicemeras Vytautas Mitalas.
„Ypatingai svarbu gerus įpročius pradėti ugdyti kuo anksčiau. Vaikai yra labai imlūs naujovėms, todėl tikime, kad mokydamiesi rūšiuoti jie ne tik patys įgis vertingų žinių, bet ir parsineš šiuos įgūdžius į namus – paskatins maisto atliekas rūšiuoti tėvus, senelius ar draugus, jei šie to dar nedaro. Tai dar vienas būdas ne tik pagerinti atliekų rūšiavimo Vilniuje rodiklius, bet ir kurti tvaresnius kasdienius įpročius, kurie padės tausoti aplinką“, – sakė Eglė Bernotavičienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Atliekų tvarkymo poskyrio vedėja.
Prie pilotinio projekto prisijungė Vilniaus „Ateities“ ir Naujamiesčio mokyklos, taip pat „Vyturio“ pradinė mokykla, Gerosios Vilties ir Kunigaikščio Gedimino progimnazijos, iš viso – daugiau nei pusšimtis pradinių klasių, kuriose mokosi virš 1,3 tūkst. vaikų.
Planuojama pilotinio projekto trukmė – 3 mėnesiai. Šio laikotarpio pradžioje pradinių klasių mokiniai bus supažindinami su miesto atliekų rūšiavimo taisyklėmis, pavyzdžiui, ką galima ir ko negalima mesti į mišrių komunalinių, popieriaus ir plastiko bei jų pakuočių, stiklo bei tekstilės atliekų konteinerius.
Kiekvienoje projekte dalyvaujančioje klasėje atsiras ir speciali maisto atliekų rūšiavimo talpa (kibirėlis) su oranžiniais maišeliais patogiam rūšiavimui. Atsiimti tokią maisto atliekų rūšiavimo sistemą visiškai nemokama gali kiekvienas vilnietis (namų ūkis); daugiau informacijos – čia.
Stiprindami šiuos kasdienius įgūdžius projekto metu mokiniai taip pat atliks smagias „Misija: išrūšiuok maisto atliekas“ užduotis, klasėse kurs tvarius įpročius skatinančius plakatus ir dalyvaus itin didelio susidomėjimo kaskart sulaukiančioje „Atliekų krepšinio“ pamokoje.
Pilotinį projektą sostinės pradinių klasių mokiniams vykdo šiemet Europos žaliosios sostinės titulą turinti Vilniaus miesto savivaldybė kartu su Vilniaus atliekų sistemos administratoriumi (VASA).
Prie tvarumo skatinančios iniciatyvos prisijungė ir prekybos tinklas „Lidl Lietuva“, geriausiai pasirodžiusias klases projekto pabaigoje apdovanosiantys šviežių vaisių krepšeliais. Projekto dalyviai taip pat turės galimybę laimėti nemokamas pramogas visai klasei ir kitus prizus.
Projekto pabaigoje bus vykdoma anoniminė pradinių klasių mokytojų apklausa, skirta grįžtamajam ryšiui gauti ir tokiu būdu tobulinti pilotinio projekto turinį, padarant jį dar įtraukesniu.
Esant dideliam bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenių susidomėjimui, jau dabar planuojama projektą tęsti ir 2026-ųjų pavasarį.
