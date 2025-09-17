Mažieji moksleiviai sostinėje gali naudotis pradinuko bilietu: kaina itin simboliška

„Norime, kad mažieji sostinės gyventojai į mokyklas ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas patogiai bei saugiai keliautų viešuoju transportu, tad nuosekliai kuriame sąlygas, kurios skatintų šeimas rinktis tvarias keliones mieste. Viešasis transportas mieste leidžia greitai pasiekti tikslą, išvengti kamščių, o metinis pradinuko bilietas yra itin patogus ir prieinamas sprendimas. Viešasis miesto transportas ne tik palengvina ir pagreitina kasdienes keliones į mokyklą ar užklasines veiklas, bet ir prisideda prie tvaresnio judumo sostinėje“, – sakė JUDU vadovė Loreta Levulytė-Staškevičienė.
JUDU taip pat primena, kad vaikams nuo 8 iki 18 metų taikoma 80 proc. nuolaida vienkartiniams ir terminuotiems bilietams, o vaikai iki 7 metų amžiaus (imtinai) gali keliauti nemokamai, jei neužima atskiros sėdimosios vietos tiek miesto, tiek priemiestinio, tiek tolimojo susisiekimo maršrutais.
Mokosi mandagumo, punktualumo ir savarankiškumo
Pradinių klasių moksleiviai, keliaudami viešuoju transportu, ugdo punktualumą, mokosi planuoti maršrutą, lavina orientavimosi ir laiko valdymo įgūdžius.
Vilniaus Kunigaikščio Gedimino progimnazijos mokytoja Regina Stasiūnienė pastebi, kad daugelis moksleivių atpažįsta stotelių pavadinimus, o kai kurie, naudodamiesi programėlėmis, pavyzdžiui, „Trafi“, tampa savarankiškesni.
„Be to, viešajame transporte vaikai mokosi mandagumo: sveikinasi, atsisveikina, užleidžia vietas. Juk ir mokomieji filmukai troleibuse primena taisykles ir skatina bendrauti, dalintis įspūdžiais. Be abejo, saugumo taisyklės yra prioritetas – pastebiu, kad vaikai nuolat primena vieni kitiems, kad būtina laikytis už turėklų, nelipti ant sėdynių ir išlipti tik stotelėse“, – teigė R. Stasiūnienė.
Mokytoja priduria, kad keliaudami viešuoju transportu moksleiviai išmoksta elgtis minioje. Kelionės metu ugdomi atsakingumo įgūdžiai – pavyzdžiui, prisimenama, kad negalima palikti daiktų troleibuse, kaip svarbu dezinfekuoti rankas ir pan.
„Kelionės viešuoju transportu – puikus būdas ugdyti drąsius ir atsakingus piliečius. Leidžiame jiems jaustis laisvai, bet visuomet primename svarbiausias taisykles. Kelionės viešuoju transportu tampa smagiu nuotykiu ir neatsiejama mokyklos gyvenimo dalimi“, – tvirtino progimnazijos mokytoja.
Lengva įsigyti ir patogu naudoti
Pradinuko bilietą galima įsigyti JUDU savitarnos svetainėje, mobiliojoje aplikacijoje „m.Ticket“, fiziniuose prekybos taškuose, taip pat JUDU klientų aptarnavimo centruose.
Pradinuko bilietas pradeda galioti nuo jo aktyvinimo transporto priemonėje ir galioja 12 mėn. Pavyzdžiui, jei bilietas buvo nupirktas rugsėjo 2 d. ir tą pačią dieną aktyvuotas, jis galios 12 mėnesių – iki kitų metų rugsėjo 1 d. 23:59 val.
Ilgalaikį bilietą reikia aktyvuoti tik pirmą kartą įlipus į viešąjį transportą. Pakartotinai prilietus JUDU/Vilniečio kortelę su aktyvuotu ilgalaikiu bilietu prie komposterio, jo ekrane matysite bilieto galiojimo trukmę.
Kartu su pradinuko bilietu keleiviai kontrolės metu privalo pateikti ugdymo įstaigos išduotą moksleivio pažymėjimą.
Vilniaus viešajame transporte galioja įvairūs bilietai – trumpalaikiai, dienų, ilgalaikiai ir specialūs. Visi sostinės gyventojai ir svečiai informaciją apie tai, kuris bilietas tinkamiausias, gali rasti JUDU svetainėje.
Šiuo metu Vilniaus mokyklose mokosi daugiau kaip 21 tūkstantis pradinukų. Apie 14 proc. 1-4 klasių moksleivių į mokyklą keliauja viešuoju transportu.
