Prašo pervadinti Gulbinowicziaus gatvę Nemenčinėje ir atimti garbės piliečio vardą

„Primename, kad 2020 metais buvęs Lenkijos kardinolas, Vroclavo arkivyskupas emeritas Henrikas Gulbinowiczius Vatikano oficialiai buvo pripažintas kaltu dėl daugybės nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejų, pedofilijos nusikaltimų tarp dvasininkų slėpimo bei šešiolika metų trukusio bendradarbiavimo su Lenkijos Liaudies Respublikos saugumo tarnyba“, – teigiama penktadienį išplatintame organizacijos pranešime.
Primenama, kad Katalikų bažnyčia šiam dvasininkui uždraudė dalyvauti viešose liturginėse apeigose, dėvėti vyskupo insignijas, atėmė teisę į laidotuvių pamaldas bei laidojimo apeigas.
Reaguodami į Vatikano sprendimą ir visuomenės pasipiktinimą, Vroclavo miesto tarybos nariai 2020 metais atėmė iš H. Gulbinowicziaus Vroclavo garbės piliečio vardą.
„Nepaisant to, kad nuo Vatikano sprendimo jau praėjo penkeri metai, Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, Nemenčinėje, dar yra gatvė, pavadinta šio asmens vardu, o jo pavardė tebefigūruoja Vilniaus rajono savivaldybės garbės piliečių sąraše. Esame įsitikinę, kad ši situacija menkina Vilniaus rajono savivaldybės autoritetą ir sukuria netoleruotiną precedentą, kai teismo pripažintas nusikaltėlis ir toliau lieka viešai pagerbtas“, – rašoma kreipimesi.
BNS rašė, kad Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2015-aisiais H. Gulbinowicziui suteikė rajono garbės piliečio vardą. Nemenčinėje, Pakalniuose ir Punžonyse yra jo vardu pavadintos gatvės.
Šių metų rugsėjo pabaigoje taryba svarstė siūlymą atimti iš dvasininko garbės piliečio vardą, bet tam nepritarė daugumą sudarantys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai.
Savo ruožtu šiai partijai priklausanti teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sakė negalinti kištis į savivaldybės sprendimus, bet pripažino, kad ir pati nepalaikytų gatvių pervadinimo ar garbės piliečio vardo atėmimo iš H. Gulbinowicziaus.
Tuo metu premjerė Inga Ruginienė teigė apie šį atvejį neturinti informacijos ir žadėjo pasidomėti situacija.
Vilniaus rajono Šukiškių kaime gimęs H. Gulbinowiczius buvo Vroclavo arkivyskupas, 1985 metais jis tapo kardinolu.
