Proteste prieš paskirtą kultūros ministrą – žinomi veidai

Simono Daukanto aikštėje susirinko visuomenininkai, aktoriai, atlikėjai.
Čia pasirodė dainininkė Raminta Naujanytė-Bjelle.
„Didžioji dalis kultūros bendruomenės yra labai išsigandusi, kad tai yra realybė, kad mums iš tikrųjų skirtas ministras, kuriam reikės pagalbos“, – BNS sakė R. Naujanytė-Bjelle.
„Iš susidariusio įspūdžio, jo žinių bagažo, jo patirties ir iš to, kaip jis kalba ir viešai kalbėjo konferencijos metu, tai akivaizdžiai parodomas pavyzdys, kad apie kultūrą suvokiama itin nedaug, kad jo pačio lyderystės savybės yra abejotinos, kad kultūros sektorius jam yra apie rajonus ir mėgėjus“, – kalbėjo atlikėja.
Proteste taip pat dalyvavo aktorė Elžbieta Latėnaitė.
„Mes susivienijame, mes nebūsime tylūs, nebūsime mandagūs. Seniai baigėsi stereotipas, kad kultūra ir politika yra atskiri dalykai“, – ELTAI sakė E. Latėnaitė, proteste laikiusi plakatą su užrašu „Nausėda, tu žiūrėjai į mano meną, aš žiūriu į tavo gėdą“.
Prie prezidentūros buvo galima išvysti ir aktorių Roką Petrauską, aktorę Vitaliją Mockevičiūtę, režisierių Karolį Kaupinį, režisierę Giedrę Žickytę, dainininkė Ericą Jennings, TV laidų vedėją Nomedą Marčėnaitę, reklamos specialistę Dovilę Filmanavičiūtę, rašytoją Eliją Martynenko, rašytoją Rimantą Kmitą ir kitus.
Susirinkusieji aikštėje laikė plakatus su užrašais „VDA bendruomenė gedi“, „Čiurlionis vartosi grabe!“, „Chaltūros ministerija“, „Kultūra yra gyva“, „Prie ko čia M.K. Čiurlionis!?!“, skandavo „gėda“.
Primename, kad trečiadienio vakarą prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino visus kandidatus į ministrus, tarp jų ir į Energetikos, Aplinkos ir Kultūros ministerijas deleguotus Žygimantą Vaičiūną, Kastytį Žuromską bei I. Adomavičių.
Į „aušriečiams“ atitekusį kultūros ministro postą paskirtas partijos narys I. Adomavičius sukėlė pasipiktinimo bangą. I. Adomavičius yra viešai kritikuojamas, nes esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijos. Politikas aštrios kritikos sulaukė ir po trečiadienio rytą Prezidentūroje vykusios spaudos konferencijos, kurios metu kandidatas emocingai kalbėjo apie savo senelį, taip pat – Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, kėlė klausimus dėl platinamos peticijos.
42-ejų I. Adomavičius yra dirbęs įvairiose darbovietėse, bet penkerius metus iki Seimo rinkimų buvo įmonės „Bravopasta“ komercijos direktorius, anksčiau apie septynerius metus užsiėmė šaldytų maisto produktų gamyba.
Jis 2010–2024 metais priklausė Liberalų sąjūdžiui, šiuo metu dirbančiam opozicijoje. Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą baigęs I. Adomavičius kandidato į Seimą anketoje skelbė dalyvaujantis bažnyčios chore.
