Rugsėjį Vilniuje ir Klaipėdoje rengiami pilietinio pasipriešinimo mokymai

Atsparumo hibridinėms grėsmėms mokymai jau šį savaitgalį vyks sostinėje, o pilietinio pasipriešinimo įgūdžių mokymai rugsėjo gale bus rengiami Klaipėdoje. Visi mokymai vyks savaitgaliais.
Pasak ministerijos, Vilniuje vyksiančiuose mokymuose jų dalyviai gaus bazines žinias ir įgūdžius, kurie padės atpažinti hibridines grėsmes, užtikrinti jų prevenciją, stiprinti visuomenės atsparumą bei gebėjimą tinkamai į jas reaguoti.
Tuo metu pilietinio pasipriešinimo įgūdžių modulis Klaipėdoje supažindins su pilietinio pasipriešinimo galimybėmis, remiantis Ukrainos patirtimi. Į mokymus užsiregistravę gyventojai įgis žinių apie asmeninį ir šeimos pasiruošimą, sužinos, kaip elgtis prasidėjus karui ir ką reikėtų sudėti į išvykimo krepšį.
Praktinių užsiėmimų metu jie taip pat įgis pirmosios pagalbos žinių, aptars įvairius išgyvenimo būdus.
Ministerijos duomenimis, nuo sausio iki rugpjūčio pabaigos Lietuvoje buvo surengti 37 atsparumo hibridinėms grėsmėms mokymai, juose dalyvavo daugiau nei 1,2 tūkst. dalyvių. Per tą patį laikotarpį įvyko daugiau nei 100 pilietinio pasipriešinimo įgūdžių modulio mokymų, kuriuos išklausė daugiau nei 3,5 tūkst. asmenų.
Naujausi komentarai