Šį savaitgalį Vilniuje – rudeniška Tautų mugė: bus eismo ribojimų

Gedimino prospektas, Katedros ir V. Kudirkos aikštės, Odminių skveras ir Valdovų rūmų prieigos virs didžiuliu tautų kultūrų ir gastronomijos festivaliu su koncertais, edukacijomis, tradicinių patiekalų degustacijomis, interaktyviomis erdvėmis šeimoms bei meninėmis instaliacijomis.
Daugiau informacijos apie Tautų mugės metu vyksiančius renginius galima rasti čia.
Vilniaus centre bus ribojamas eismas
Nuo rugsėjo 18 d. (ketvirtadienio) 19 val. iki rugsėjo 22 d. (pirmadienio) 4 val. bus draudžiamas transporto eismas Gedimino prospekte nuo Katedros aikštės iki J. Tumo-Vaižganto g. (išskyrus organizatorių, prekybininkų, turinčių leidimus patekti į renginio teritoriją, transportą ir viešąjį transportą).
Nuo rugsėjo 19 d. (penktadienio) 10 val. iki rugsėjo 21 d. (sekmadienio) 20 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas (išskyrus aptarnaujantįjį ir viešąjį transportą) Vasario 16-osios gatvėje nuo Šermukšnių gatvės iki Gedimino prospekto, taip pat Jogailos ir A. Stulginskio gatvėse, Vilniaus gatvės dalyje nuo J. Lelevelio gatvės iki Gedimino prospekto.
Gyventojams ir įmonėms išduoti leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose mėlynojoje ir raudonojoje zonose Tautų mugės metu galios ir kitose stovėjimo zonose.
Naujausi komentarai