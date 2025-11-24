Sostinėje atidaryta atnaujinta Antakalnio poliklinikos registratūra

Pasak savivaldybės, modernizuojant registratūrą įdiegta nauja eilių valdymo sistema, atnaujintas pagrindinis terminalas, atnaujinta rūbinė ir išplėsta savitarnos spintelių zona bei įrengta speciali vieta neįgaliųjų vežimėliams laikyti ir išduoti.
Taip pat sutvarkyta įstaigos lauko infrastruktūra – pakeista danga, įrengti pėsčiųjų takai.
Be to, atnaujintos odontologinio skyriaus patalpos, už daugiau nei 1 mln. eurų įsigyta kompiuterinės, odontologinės, radiologinės, chirurginės ir kitos įrangos.
Savivaldybė artimiausiu metu ketina atnaujinti dar keturias sostinės gydymo įstaigas ir jų filialus.
Netrukus bus baigti Centro poliklinikos atnaujinimo darbai, kitų metų pradžioje – šios poliklinikos Vytenio bei Naujamiesčio filialuose, o metų pabaigoje – Lukiškių filiale.
Karoliniškių poliklinikoje bus atnaujintos dvi registratūros – L. Asanavičiūtės ir Erfurto gatvėse įsikūrusiuose padaliniuose.
Šiuo metu remontas taip pat vyksta Grigiškių sveikatos priežiūros centre, atnaujinimo darbai suplanuoti ir Naujosios Vilnios poliklinikoje.
Iš ES fondų, skirtų Vilniaus miesto sveikatos priežiūros paslaugų kokybei gerinti iš ES fondų skirta daugiau nei 16 mln. eurų.
