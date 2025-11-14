Vilniaus savivaldybė planuoja atnaujinti Lazdynų rajoną: rengiamos tvarkymo gairės

„Daugelis Lazdynų pastatų sparčiai sensta, todėl renovacijos ir atnaujinimo procesai yra neišvengiami. Tačiau svarbiausia – susitarti, kad jie būtų planuojami kompleksiškai, atsižvelgiant į vietovės paveldo statusą, architektūrinę vertę ir išskirtinį urbanistinį charakterį“, – pranešime sakė Vilniaus miesto vyriausioji architektė Laura Kairienė.
Kaip praneša savivaldybė, tvarkymo gairės yra rengiamos ne tik remiantis ekspertų analize, bet ir Lazdynų gyventojų įžvalgomis, kurias atskleidė šių metų pavasarį vykdyta apklausa.
Apklausa parodė, kad rajono gyventojai vertina Lazdynų želdynus, patogų pėsčiųjų judėjimą ir estetinę architektūrą. Jie taip pat nurodė viešųjų erdvių ir paslaugų trūkumą rajone bei pasižymėjo atsargiu požiūriu į naujas statybas.
Savivaldybės teigimu, šiuo metu specialistai siūlo Lazdynuose taikyti kompleksinę renovaciją, atnaujinant ne pavienius namus, o jų grupes, siekiant išlaikyti spalvinę ir architektūrinę darną. Taip pat rekomenduojama išlaikyti esamą šviesią spalvinę gamą, vengiant tamsių pilkų atspalvių, ir pastatų fasadų vientisumą.
Be to, renovacijos metu siūloma išsaugoti originalias pastatų proporcijas, langų ir balkonų sprendinius bei kitas rajonui būdingas architektūrines detales.
Planuojama, kad gairės bus parengtos iki 2026 m. kovo mėnesio pabaigos.
