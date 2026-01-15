Sostinėje fiksuotas vandens suvartojimo rekordas

„Per trejus pastaruosius metus vandens suvartojimas sostinėje išaugo 5,4 proc. ir, tikėtina, toliau augs. Tai lemia sparčiai besiplečiantis miestas, nuolat augantis gyventojų skaičius ir verslo vandens poreikių didėjimas“, – pranešime sakė „Vilniaus vandenų“ Gamybos tarnybos vadovas Viktoras Matonis.
Tradiciškai vilniečiai daugiausia vandens suvartojo pavasario mėnesiais.
„Vilniaus vandenų“ duomenys rodo, kad tarp dešimties praėjusių metų dienų, kai vandens sunaudota daugiausia, net aštuonios buvo pavasario mėnesiais, o penkios iš jų – balandį.
Šiomis dienomis vandens suvartojimas mieste siekė daugiau nei 105 tūkst. kubinių metrų, o rekordinę balandžio 28-ąją jis viršijo 107 tūkst. kubinių metrų.
Naujausi komentarai