Sostinės savivaldybė bendradarbiaus su VST saugant kritinę Vilniaus infrastruktūrą

Tai numatančiai bendradarbiavimo sutarčiai pritarė trečiadienį posėdžiavusi Vilniaus savivaldybės taryba, įgaliodama sutartį pasirašyti merą Valdą Benkunską.
„Pagal savo galimybes padėsime įsigyti visas reikalingas priemones ir, laikydamiesi teisės aktuose numatytos tvarkos, jas perduosime valstybės nuosavybėn“, – savivaldybės pranešime cituojamas meras.
Po projekto pateikimo už balsavo 39 tarybos nariai, prieš buvo trys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) frakcijos atstovės bei du politikai iš LLRA-KŠS ir Centro dešinės sąjungos frakcijų susilaikė.
Viena stadija apsvarsčius projektą, bendradarbiavimui su VST sostinės tarybos nariai pritarė bendru sutarimu.
Kaip pažymėjo savivaldybė, planuojama pasirašyti sutartimi bus apibrėžtos institucijų funkcijos ir įgaliojimai stiprinant miesto apsaugą bei atsparumą galimoms grėsmėms, įskaitant bepiločių orlaivių atakas.
Identifikuota dešimt saugotinų objektų
Pasak savivaldybės Civilinės saugos skyriaus vedėjo Žygimanto Solovjovo, miestas yra identifikavęs dešimt objektų, kuriems sutarties pagrindu būtų taikoma apsauga.
„Šiandien kalbame apie „Toksika“, „Vilniaus vandenis“ Titnago gatvėje, Vilniaus kogeneracinę jėgainę, „Vilniaus viešasis transportas“ dispečerinę, „Greitoji medicinos pagalba“ dispečerinę, taip pat „Grindos“ vieną iš objektų, „Judu“ dispečerinę, „Vilniaus vandenų“ nuotekų visą infrastruktūrą, atliekų rūšiavimo Vilniaus mieste pagrindinius mazgus ir Vilniaus šilumos tinklus“, – saugotinus objektus tarybos posėdyje vardino jis.
„Tie objektai iki galo bus identifikuoti, kai padarysime pilną grėsmių vertinimą. Dalis iš jų yra valstybiniai objektai, ne tik Vilniaus miesto, bet jie taip pat yra atsakingi už visą paslaugų paketą, kurį gauna Vilniaus miestas“, – pažymėjo Ž. Solovjovas.
Civilinės saugos skyriaus vedėjo teigimu, kitąmet pagal sutartį planuojama parengti reikalingos įrangos technines specifikacijas, sukurti mokymų programas savivaldybės viešosios tvarkos grupės pareigūnams, kurie prisijungtų organizuojant infrastruktūros apsaugą.
„Iš Vilniaus miesto savivaldybės pusės šios sutarties bendradarbiavimo pagrindu būtų įsipareigojama tiekti platformas, kurios galėtų talpinti ginkluotę arba elektromagnetines kovos priemones VST personalui, kad jie galėtų veikti prieš oro taikinius“, – nurodė jis.
Vienu pagrindinių tikslų kitąmet Ž. Solovjovas įvardijo fizinės apsaugos standartų parengimą. Taip pat būtų parengta ataskaita, kuri taptų bendradarbiavimo gairėmis 2027-iesiems.
„VST šitos sutarties pagrindu galėtų mus paremti sudarant kritinės infrastruktūros objektų standartą. Tai reiškia, kad visa kritinė infrastruktūra turėtų labai aiškias gaires, kaip reikėtų pasirengti atsparumui hibridinėms grėsmėms ir oro pavojui“, – pasakojo jis.
Savivaldybė įsipareigos finansiškai
Sutartis su VST bus sudaryta neterminuotam laikotarpiui.
Kaip pranešė savivaldybė, miestas įsipareigos skirti finansavimą VST numatytoms priemonėms bei pagal finansines galimybes įsigyti dvigubos paskirties priemonių.
„Pirmiausia būtų įsigyjami baziniai automobiliai, ryšio įranga, stebėjimo moduliai, aptikimo mechanizmai. Savivaldybės planuojamų pirkimų vertė ir finansavimo šaltiniai bus detalizuojami veiklos plane“, – nurodė sostinė.
Savo ruožtu, VST įsipareigos kasmet suorganizuoti ir įvykdyti mokymus, kuriuose dalyvautų ne mažiau nei 20 savivaldybės viešosios tvarkos pareigūnų.
Abi institucijos drauge dalyvaus savivaldybės organizuojamose civilinės saugos, mobilizacijos, ekstremalių įvykių ir kitose pratybose. VST atstovai pagal kompetencijas įsitrauks į projektus, susijusius su ekstremaliųjų situacijų valdymu.
Pavojaus atveju savivaldybė sudarytų galimybes VST atstovams dalyvauti bendrų užduočių valdyme.
„Efektyvi pajėgumų sistema“
Anot Vilniaus mero V. Benkunsko, tai yra pirmas toks bendradarbiavimas Lietuvoje, kuriuo miestas sukurs „efektyvią pajėgumų sistemą kritinei infrastruktūrai apsaugoti“.
BNS rašė, kad sostinės savivaldybė liepą jau sutarė glaudžiau bendradarbiauti su Vidaus reikalų ministerija kuriant mobilias ugnies komandas reakcijai į išorės grėsmes, ypač – keliamas bepiločių orlaivių.
Savivaldybė pažymėjo, kad bendradarbiavimo su VST koncepcija taip pat paremta minėtų ugnies komandų suformavimu.
Šių komandų idėją liepą nacionaliniu mastu iškėlė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, raginęs Valstybės gynimo tarybą kurti už šalies oro erdvės stebėjimą atsakingas VST komandas.
Tarnyba iniciatyvą vertino teigiamai, jeigu būtų aiškiai apibrėžtos VST pavedamos naujos funkcijos, užtikrinti pajėgumai ir finansavimas.
Oro gynybos stiprinimas tapo aktualesnis liepą į Lietuvą įskridus dviem rusiškiems dronams, kurių vienas nešė sprogmenų, ir pastarąjį mėnesį dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų keliskart sutrikus oro uostų darbui.
