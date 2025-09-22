Svarsto, kaip gyventojus prikviesti tapti oficialiais vilniečiais: paruošė dovanų paketą

Sostinėje gyvena kas penktas Lietuvos gyventojas. Gyvena, bet oficialiais vilniečiais vadintis gali ne visi.
„Jaučiuosi palangiškis, esu registruotas Palangoje, tik nuomojuosi mieste“, – aiškino Tadas.
Tadas Vilniuje jau dvejus metus – studijuoja. Bet deklaruoti, kad gyvena Vilniuje, nė nesvarsto. O tokių sostinėje – tūkstančiai.
„Kurie kasdien kažką daro, dirba čia, gyvena, bet savo deklaruotą gyvenamąją vietą, tuo pačiu ir mokesčius, palieka kitose savivaldybėse“, – teigė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Sveikatos įstaigų duomenimis, nuolat Vilniuje gyvenančių, tačiau kituose miestuose registruotų žmonių gali būti per 100 tūkst. O kur dar studentai, kurių yra apie 50 tūkst. Sostinės biudžetas dėl to praranda milijonus eurų.
Nors ir taip sostinė yra mažesnių miestų donorė.
„400 mln. eurų kasmet iš Vilniaus gyventojų, miestiečių sumokamo GPM, yra kaip dotacija, kaip parama, iškeliauja kitoms, silpniau atrodančioms savivaldybėms“, – tvirtino V. Benkunskas.
Sostinės biudžetas siekia 1,5 mlrd. eurų. Vidutiniškai vienas vilnietis į jį įneša apie 1000 eurų. Valdžia skaičiuoja, kiek galėtų pasipildyti miesto krepšelis, jei tūkstančiai Vilniuje gyvenančių deklaruotų tikrąją gyvenamąją vietą.
„Tūkstantis žmonių būtų milijonas eurų, 10 tūkst. žmonių – 10 mln.“, – sakė Finansų skyriaus vedėjas Julius Lukošius.
Sostinė jau kuria planą, kaip Palangos, Skuodo, Kėdainių ar kitų miestų vilniečius paskatinti tapti oficialiais sostinės gyventojais.
„Naujai užsiregistravusiems žmonėms pasiūlysime Vilniaus paslaugų paketą, kur įeis ir lankymasis kultūros įstaigose, ir pati kelionė naujaisiais elektriniais laivais“, – pasakojo V. Benkunskas.
Valdžios dovanos būtų skirtos tiems, kurie iki deklaravimo sostinėje gyveno ne trumpiau kaip 2 metus. Naujam vilniečiui – ne tik kino bilietai ar galimybė išbandyti elektrinį laivelį, bet ir kvietimas į baseiną, bei 10 vienkartinių viešojo transporto bilietų.
Toks paketas jau sulaukė kritikos.
„Tai iš esmės yra kaip pigi dovanėlė, kuri sistemiškai pačio klausimo neišspręs. Sutikite, kad nemokamas pasiplaukiojimas Nerimi kaip skatinimo priemonė tikrai nepaskatins vilniečių deklaruoti gyvenamą vietą“, – tikino Vilniaus savivaldybės opozicijos lyderis Vydūnas Sadauskas.
Paulius Radviliškio vilniečiu buvo ketverius metus. Oficialiu sostinės gyventoju tapo tik sukūręs šeimą. Svarsto, kas būtų paskatinę tą padaryti anksčiau.
„Man labai patinka Talino pavyzdys, man atrodo, kad Talino gyventojai, kurie yra registruoti Taline, gali keliauti viešuoju transportu nemokamai“, – samprotavo Paulius.
20 metų Vilniuje gyvenanti Brigita sako, kad miestiečiams reiktų kitokių paslaugų.
„Gal paskatintų ir labiausiai žmones motyvuotų daugiau vietų darželiuose, mokyklose“, – kalbėjo Brigita.
Bet čia, anot mero, ir problema. Biudžetas – ne guminis. Reikia papildomų lėšų, kad paslaugų kiekis augtų greičiau, nei atvyksta nauji gyventojai. Prarandami nedeklaruotų gyventojų mokesčiai padėtų.
„Už tuos pinigus galėtume pastatyti naują darželį. 1,5 tūkst. žmonių priregistruotume Vilniuje, pastatytume 25 metrų, 6 takų plaukimo baseiną“, – tvirtino V. Benkunskas.
Miestiečius deklaruoti gyvenamąją vietą skatina ir kitos savivaldybės. Neringa vilioja nemokamu keltu ir patekimu į miestą. Kitur mokamos ir piniginės išmokos. Štai Ukmergė jau 4 metus kompensuoja pusę gyventojo sumokėto pajamų mokesčio.
„Jau 2024 metais buvo virš 39 asmenų – tai virš 31 tūkst. O šiais metais jau 83 asmenys pareiškė norą susigrąžinti beveik 64 tūkst. eurų“, – pasakojo Ukmergės rajono savivaldybės meras Darius Varnas.
Kompensacija mokama penkis metus. Pirmus metus galima susigrąžinti iki 1000 eurų, vėliau išmoka kasmet mažinama dešimtadaliu. Anot mero, planas veikia, nes naujų gyventojų daugėja.
„Per šiuos metus pas mus padidėjo, tiksliai – nuo sausio 1 dienos, tai 1818 gyventojų“, – teigė D. Varnas.
Tokių paskatų žada ir Vilnius. Išmoka būtų skiriama dvejus metus, tik perpus mažesnė nei Ukmergėje.
„Žmogus galėtų pretenduoti į pusę sumokėtų mokesčių, kurie atitenka Vilniuje GPM, bet ne daugiau nei 500 eurų per metus“, – aiškino Finansų skyriaus vedėjas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Sostinės meras sako, kad studentams dėl deklaracijos problemų nekils.
„Turime 100 procentinį palaikymą iš aukštųjų mokyklų, kurios sudarys sąlygas studentams užsiregistruoti bendrabučiuose“, – tvirtino Vilniaus meras.
Sostinės idėjos bus svarstomos tarybos posėdyje kitą savaitę. Pastabų opozicija turės.
„Miestas tikrai turi galimybių taupyti miesto biudžetą. Pavyzdžiui, mažinti išlaidas viešiesiems ryšiams, savivaldybės įmonėms labai daug skiriama milijonų“, – sakė Vilniaus savivaldybės opozicijos lyderis.
Deklaruoti gyvenamąją vietą vilniečius miesto valdžia skatino ir 2011 metais. Leido registruotis viename bute. Sėkmės sulaukė – ten neoficialiai apsigyveno beveik 4500 žmonių. Tačiau vėliau teismas tokį sprendimą paskelbė neteisėtu.
