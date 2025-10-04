 Teismas: Vilniaus sprendimas neleisti „Olympic Casino“ steigti automatų saloną – neteisėtas

2025-10-04 23:21
Erika Alonderytė-Kazlauskė (BNS)

Vilniaus valdžios sprendimas neišduoti leidimo lažybų ir lošimų bendrovei „Olympic Casino Group Baltija“ automatų salonui ir lažybų punktui Žirmūnuose yra neteisėtas, nusprendė teismas.

P. Peleckio / BNS nuotr.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) rugsėjo 24 dieną atmetė savivaldybės skundą ir paliko nepakeistą Regionų administracinio teismo 2024 metų gegužės sprendimą.

Savivaldybė teigė nesutinkanti su pirmosios instancijos teismo sprendimu ir prašė jį panaikinti.

„Tarybos komitetų išvadose ar pačiame tarybos sprendime jokių faktinių ir teisinių jo priėmimo pagrindų, lėmusių tarybos neigiamą nuomonę, nėra nurodyta, todėl pripažintina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino skundžiamą atsakovo (savivaldybės – BNS) aktą nemotyvuotu“, – rašoma LVAT nutartyje.

Bendrovė 2023 metais savivaldybės prašė leisti steigti automatų saloną ir lažybų punktą Žirmūnuose, tačiau taryba nesutiko duoti leidimo dėl vietos bendruomenės vertinimo – visi apklausti gyventojai tam nepritarė, be to, netoli tos vietos yra švietimo ir priklausomybės ligų gydymo įstaigos, o policijos nuomone, lošimų vieta gyvenamų namų kvartale nėra tinkama.

LVAT konstatavo, jog tarybos aiškinamajame rašte, komitetų posėdžių protokoluose ar kituose dokumentuose buvo pateiktas skirtingas teisinis vertinimas, tačiau pačiame jos sprendime nebuvo nurodyta jokių faktinių ar teisinių pagrindų, lėmusių tarybos neigiamą nuomonę.

Teismas konstatavo, jog priėmus nemotyvuotą tarybos sprendimą buvo pažeisti esminiai viešojo administravimo reikalavimai.

 

