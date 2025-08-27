Užfiksavo dar vieną mešką: ši – skirtingoje vietoje nei dvi kitos rudosios

„Kol dvi meškutės smaguriavo Kupiškio rajone, tą pačią dieną, rugpjūčio 25 d., kita rudoji lankėsi Sužionių apylinkėse, Vilniaus rajone. Už nuotraukas dėkojame MK „Elnias“ vadovui Tomui Davidoniui“, – trečiadienio rytą pranešė Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija (LMŽD).
Kaip jau skelbta, pirmadienį Lietuvoje pirmą kartą užfiksuotos dvi meškos vienoje vietoje.
„Tokį vaizdą pamatyti – tikra retenybė: galime sakyti Lietuvoje pirmą kartą užfiksuotos dvi meškos vienoje vietoje. Nors rudieji lokiai paprastai gyvena pavieniui, jauni individai kartais pakelia vienas kito draugiją ir gali pasirodyti kartu. Vaizdas užfiksuotas Kupiškio r., Uldukių km. apylinkėse. Dėkojame Šimonių MB medžiotojui Gvidijui Stroliai už pasidalintus išskirtinius vaizdus!“ – prie įkeltų nuotraukų rašė LMŽD atstovai.
Vėliau draugija pasidalijo daugiau vaizdų: „Panašu, kad meškutės patogiai įsitaisė ir iš po vakarykštės puotos pasiliko toje pačioje vietoje smaguriauti ilgiau.“
Meškų apsilankymus Lietuvoje galite stebėti LMŽD sukurtame žemėlapyje: www.meskos.lt arba www.meskuzemelapis.lt.
