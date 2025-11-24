Vilniaus darželiuose pasakas vaikams skaitančių senjorų projektas išrinktas geriausiu Europoje

„Daugeliui miestų susiduriant su amžėjančios visuomenės problema tampa itin svarbu užtikrinti pilnavertišką vyresnio amžiaus žmonių įtrauktį, mažinti vienišumą ir su juo susijusias neigiamas pasekmes. Senjorų vykimas į darželius ir pasakų skaitymas vaikams iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti gana paprasta veikla, tačiau suplanuoti ir nuvykti reikia nemažai pastangų, kurių vertė pasimato iškart susitikus. Šis bendras laikas kartu abipusiai vertingas: pilnas gerų emocijų, įdomių pokalbių, nuoširdumo ir, svarbiausia, atidos vieni kitiems. Reikia pripažinti, kad ne tik senjorams, bet ir vaikams kartais trūksta tokios patirties artimiausioje aplinkoje“, – sakė Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė.
Nuo 2025-ųjų pradžios Fabijoniškių socialinių paslaugų namuose gyvenantys senjorai bent kartą per savaitę lankosi Vilniaus lopšeliuose-darželiuose ir seka pasakas. Skaičiuojama, kad į šią veiklą jau įsitraukė 23 senjorai, kurie drauge aplankė net 35 sostinės ikimokyklinio ugdymo įstaigas.
„Senjorų pasakų skaitymas vaikams tapo gyvu tiltu tarp kartų – kiekvienas jų vizitas į darželius liudija, kad nuoširdus dėmesys ir šiluma neturi jokių amžiaus ribų. Džiaugiamės, kad ši iniciatyva įvertinta visos Europos mastu – esame įkvėpti ne tik tęsti, bet ir plėsti veiklą“, – sakė Fabijoniškių socialinių paslaugų namų direktorė Anželika Žolnerukaitė.
A. Žolnerukaitė pažymi, kad senjorai labai džiaugėsi dar tik būdami šių apdovanojimų nominantais, o laimėjimas jiems reiškia be galo daug.
„Šis projektas tapo vienu gražiausių mano gyvenimo nuotykių. Niekada nemaniau, kad sulaukusi tokio amžiaus atrasiu tiek daug džiaugsmo sekdama pasakas vaikams“, – sakė senjorė Jadvyga.
Kasmetinių Europos socialinių paslaugų apdovanojimų metu pripažįstami išskirtiniai pasiekimai socialinių paslaugų srityje, atkreipiant dėmesį į sėkmingus naujus metodus ir nepaprastą nuolatinį viešųjų socialinių paslaugų valdytojų, finansuotojų, planuotojų ir teikėjų darbą. Šiemet organizuojamų apdovanojimų tema – ilgalaikių pokyčių kūrimas.
