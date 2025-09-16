Vilniaus geležinkelio stotyje startuos edukacinių kelionių ciklas apie dezinformaciją

Keliones kartu su partneriais organizuoja Kauno IX forto muziejus, projektas bus pristatytas stotyje vyksiančioje spaudos konferencijoje.
Konferencijoje dalyvaus Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Cornelius Zimmermannas (Kornelijus Zimermanas), Kauno IX forto muziejaus direktorius Marius Pečiulis, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos instituto dėstytojas Nerijus Maliukevičius, Lietuvos keleivių vežimo traukiniais bendrovės „LTG Link“ rinkodaros vadovė Rusnė Matulaitytė.
Po konferencijos iš Vilniaus geležinkelio stoties 11.15 val. pajudės traukinys į Kauną, kuriame vyks pirmoji ciklo kelionė, kurios tema – „Kritinis mąstymas kaip atsakas propagandai“.
Antradienio vakarą kitame iš sostinės į Kauną pajudėsiančiame traukinyje bus diskutuojama tema „Kaip melaginga informacija formuoja mūsų praeities suvokimą?“.
Tuo metu kitą savaitę dar dvi diskusijos – „Kaip manipuliuojama praeitimi?“ ir ciklą užbaigsianti kelionė tema „Istorijos perrašymas kaip propagandos įrankis“.
Edukacinių kelionių ciklas baigsis rugsėjo 24 dieną, vėliau diskusijų įrašai bus viešinami internete.
