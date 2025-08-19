 Vilniaus miesto apylinkės teismas pripažino dar vieną tos pačios lyties asmenų partnerystę.

„Informuojame, kad 2025 m. birželio 3 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas pareiškimas dėl tos pačios lyties asmenų partnerystės pripažinimo ir civilinės būklės akto – partnerystės – įregistravimo“, – Eltai nurodė teismo atstovas Giedrius Janonis.
„2025 m. rugpjūčio 19 d. teismo sprendimu pareiškėjų reikalavimai patenkinti pilna apimtimi“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta anksčiau, pirmasis teismo sprendimas dėl tos pačios lyties poros partnerystės pripažinimo Lietuvoje buvo priimtas rugpjūčio 8 d. Tuomet Vilniaus miesto apylinkės teismas pripažino dviejų moterų partnerystę.
ELTA primena, kad Konstitucinis Teismas 2025 m. balandžio 17 d. pripžino, kad valstybės neveikimas partnerystės srityje pažeidžia Konstituciją.
Nors įstatymų leidėjas iki šiol nėra priėmęs partnerystės teisinio reguliavimo, teismas pažymėjo, kad teisės spraga negali būti pagrindas ignoruoti žmonių teises.
