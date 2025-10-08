Vilniaus rajone atidarytas atnaujintas Bukiškio mokyklos stadionas

Mokyklos bendruomenei atveriamame stadione įrengta futbolo aikštė su dirbtine danga, krepšinio aikštelė.
Čia taip pat įrengti gumos granulių dangos bėgimo takai, lengvosios atletikos reikalavimus atitinkanti šuoliaduobė be naujas apšvietimas.
Daugiau nei dvejus metus trukę stadiono atnaujinimo darbai atsiėjo beveik 900 tūkst. eurų valstybės lėšų.
Bukiškio pagrindinę mokyklą lanko 613 mokinių. Mokykla dar turi du skyrius: Karvio ikimokyklinio ugdymo ir Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyrius.
