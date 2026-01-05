Vilniaus rajone lankysis vaikai iš Ukrainos Chersono srities

Skelbiama, kad vaikai iš Chersono srities turės galimybę artimiau pažinti Vilniaus rajono kultūrą, istoriją ir tradicijas, dalyvauti edukacinėse, sportinėse ir kūrybinėse veiklose, taip pat užmegzti naujas pažintis su bendraamžiais iš Vilniaus rajono.
„Chersono sritis – viena labiausiai nuo karo nukentėjusių Ukrainos teritorijų, todėl vaikų viešnagė ramesnėje, saugioje aplinkoje suteiks jiems galimybę bent trumpam atitrūkti nuo šalia vykstančių neramumų, patirti rūpestį, bendrystę ir džiaugsmą“, – rašoma savivaldybės pranešime.
Teigiama, kad vizitas organizuojamas tarp Vilniaus rajono savivaldybės ir Chersono srities institucijų užsimezgus draugystei, kurios pradžią pažymėjo pernai rugpjūčio mėnesį pristatyta fotografijų paroda „Nepalaužiamas Chersonas“.
Anot savivaldybės, paroda paskatino tolesnį dialogą, o siekiant nuoseklaus ir ilgalaikio bendradarbiavimo buvo nuspręsta pasirašyti ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo.
Vaikai iš Ukrainos Vilniaus rajono mero Roberto Duchnevičiaus kvietimu viešės iki sausio 16 d., oficialus jų sutikimas savivaldybėje vyks sausio 6 d.