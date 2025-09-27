Vilniaus rajone trūkstant socialinių būstų, savivaldybė įsigis penkis butus

Pasak Vilniaus rajono savivaldybės, artimiausiu metu ketinama įsigyti vieną vieno kambario bei keturis dviejų kambarių butus, kurie būtų skirti socialinio būsto laukiančioms šeimoms.
„Kasmet didėja šeimų, pageidaujančių būti įrašytomis į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą. Dėl aukštų nekilnojamojo turto kainų daugelis gyventojų neturi galimybių įsigyti nuosavo būsto rinkoje. Nors savivaldybė įgyvendina projektus ir investuoja į socialinio būsto statybas bei įsigijimą, Vilniaus rajone išlieka per mažos socialinio būsto pasiūlos problema“, – pranešime cituojamas Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius.
Savivaldybės duomenimis, šįmet socialinio būsto fondą Vilniaus rajono savivaldybėje sudarė 104 būstai. Šiuo metu socialinio būsto laukia 224 asmenys ar šeimos.
Nors dauguma seniūnijų turi bent vieną socialinį būstą, jų vis dar trūksta Sudervės, Buivydžių, Dūkštų, Medininkų ir Rukainių seniūnijose.
