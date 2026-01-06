Vilniaus rajone vieši vaikai iš Ukrainos

„Šis susitikimas – puiki proga pažinti vieni kitus, padėti vieni kitiems ir kurti ryšius, kurie sujungia žmones, stato tiltus nepaisant to, kad gyvename toli vienas nuo kito. Tokios iniciatyvos ne tik stiprina bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Ukrainos, bet ir kuria tvirtus žmogiškus ryšius“, – pranešime cituojamas Vilniaus rajono Robertas Duchnevičius.
Anot savivaldybės, šis vizitas organizuotas užsimezgus draugystei tarp Vilniaus rajono savivaldybės ir Chersono srities institucijų, kurios pradžią pažymėjo pernai rugpjūčio mėnesį pristatyta fotografijų paroda „Nepalaužiamas Chersonas“.
Skelbiama, kad vaikai iš Chersono srities turės galimybę artimiau pažinti Vilniaus rajono kultūrą, istoriją ir tradicijas, dalyvauti edukacinėse, sportinėse ir kūrybinėse veiklose, taip pat užmegzti naujas pažintis su bendraamžiais iš Vilniaus rajono.
„Tai ne tik poilsis – tai galimybė vaikams vėl pasijausti tiesiog vaikais, be sirenų, be baimės ir nuolatinės įtampos“, – teigė susitikime nuotoliniu būdu dalyvavęs Chersono srities Čulakivkos kaimo karinės administracijos vadovas Ruslanas Rusalas.
Penkiolikos vaikų (10–15 metų amžiaus) grupė iš Ukrainos Vilniaus rajone viešės iki sausio 16 d.