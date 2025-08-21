Aiškėja daugiau detalių dėl Zelenskio ir Putino susitikimo

Vėl pragaro naktis Ukrainoje. Rusija smūgiavo dronais į Odesos ir Sumų sritis, taikėsi į energetikos objektus ir civilių namus.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad taikosi į rojų. Juokavo, kad kol kas šansai prasibrauti pro rojaus vartus maži, bet suderėjus taiką jie atsivers.
„Prezidentas kalbėjo visiškai rimtai, jis nori patekti į dangų – kaip ir visi šioje salėje“, – kalbėjo Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt.
Aiškėja, D. Trumpas dėl Volodymyro Zelenskio ir Europos lyderių priėmimo Vašingtone net atšaukė planuotas atostogas ir golfą.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Beje, Ukrainos prezidentas atvežė D. Trumpui dovanų net golfo lazdą, kurią perdavė kojos netekęs Ukrainos karys – jam golfas padėjo reabilitacijos metu. Linkėjimus kariui nusiuntė pats D. Trumpas.
„Labai vertinu! Jūs nuostabus žmogus! Toliau žaisk golfą ir daryk tai, ką reikia. Jūsų šalis nuostabi ir mes stengiamės padėti“, – sakė JAV prezidentas.
Pastangas užbaigti karą Ukrainoje D. Trumpas išdėstė „Fox News“ eteryje.
„Tikiuosi, V. Putinas bus geranoriškas. Jei ne, situacija bus sudėtinga. Tikiuosi, V. Zelenskis darys, ką turi daryti ir parodys lankstumą“, – kalbėjo D. Trumpas.
D. Trumpas aiškino, kad 79 proc. Donbaso kontroliuoja Rusija, bet Ukraina gaus daug žemės.
„Visi gali vaidinti mielus, bet Ukraina atgaus savo gyvenimą, žmonės nustos mirti visur ir šalis gaus daug žemės. Tai karas, o Rusija galinga karinė valstybė, patinka tai ar ne. Jūs nebandote įveikti šalies, kuri 10 kartų didesnė už jus“, – pabrėžė JAV prezidentas.
Bet amerikiečiai kariai kojos neįkels į Ukrainos žemę užtikrinti taikos.
„Turite mano garantiją, esu prezidentas. Tiesiog bandau sustabdyti žudynes. Bus kažkokia saugumo forma, bet tai negali būti NATO, to niekada nebus. Jei jūs būtumėte Rusija, norėtumėte, kad tavo priešas sėdėtų ties linija?“ – klausė D. Trumpas.
Baltieji rūmai atmeta spėliones, kad V. Putinui pavyko paveikti D. Trumpą.
„Prezidentas kalbėjosi su abiem lyderiais apie tai ir abu lyderiai pareiškė norą susėsti vienas su kitu“, – akcentavo Baltųjų rūmų spaudos sekretorė.
Kur susitiks V. Putinas ir V. Zelenskis – neaišku. Kremlius esą siūlė Maskvą, bet V. Zelenskis atsakė „ne“. Bet net iš eilinių rusų lūpų prasprūsta, kad jie pavargo, nori taikos.
„Nėra nieko svarbiau už taiką. Seniai jau metas“, – šnekėjo moteris.
Tai plėšrūnas, žmogėdra prie Europos vartų.
Bet daug atkartoja ir Rusijos televizijos propagandą.
„V. Zelenskis, patys matote, beprasmiška iš jo tikėtis ko nors gero. Kol jis nebus pašalintas, niekas nepagerės“, – teigė gyventojas.
Kariaujančių šalių lyderių susitikimui vietą siūlo Šveicarija, net esą suteiktų imunitetą V. Putinui. Austrija irgi žada nepersekioti ieškomo pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo arešto orderį, bet Prancūzijos vadovas įspėjo nepasiduoti iliuzijoms.
„Šalis, kuri 40 proc. biudžeto skiria ginkluotis ir mobilizuoja virš milijono karių, pernakt negrįš prie taikos. Jai reikia vis ryti. Tai plėšrūnas, žmogėdra prie Europos vartų. Nesakau, kad rytoj puls Prancūziją, bet kelia grėsmę europiečiams. Neturime būti naivūs“, – ragino Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.
Pasak E. Macrono, Rusija retai kada tęsi savo pažadus, nes kaskart vėl bando perbraižyti sienas.