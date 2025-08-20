Baltieji rūmai: Putinas pažadėjo susitikti su Zelenskiu

Prieš tai atstovė keliskart tiesiai neatsakė į klausimą. Ji nenorėjo komentuot galimų susitikimo vietų ir pradžioje tik akcentavo, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas žino apie V. Putino pasirengimą susitikti, nes pirmadienį pats kalbėjo su juo telefonu. Kai žurnalistai paprašė patikslinti, ar V. Putinas iš tikrųjų pažadėjo dvišalį susitikimą, K. Leavitt toliau teigė: „Galiu patikinti jus, kad JAV vyriausybė šiuo metu dirba su Rusija ir Ukraina, kad šis dvišalis susitikimas įvyktų“. Tik dar kartą perklausta, ji pateikė aiškų atsakymą.
Vis dėl to iš Maskvos girdisi santūresnis tonas. Iš esmės esame atviri bet kokiam pokalbių formatui, valstybinei televizijai sakė užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. „Tačiau bet kokiems kontaktams, dalyvaujat valstybių vadovams, turi būti labai kruopščiai pasirengta“, – pridūrė jis. Anksčiau Rusija, pateikdama šį argumentą, atmesdavo V. Zelenskio reikalavimą greitai susitikti su V. Putinu. Maskvos nuomone, pradžioje dėl susitarimo delegacijos turi derėtis žemesniu lygiu.
V. Putino patarėjas užsienio politikos klausimais Jurijus Ušakovas po Ukrainos viršūnių susitikimo Vašingtone sakė, kad ligšiolinės tiesioginės derybos tarp Maskvos ir Kyjivo turi vykti aukštesniu lygiu nei iki šiol. Tačiau jis ir toliau kalbėjo apie delegacijų, o ne šalių vadovų susitikimus.
V. Zelenskis tuo tarpu iš karto po viršūnių susitikimo Vašingtone pareiškė esąs pasirengęs susitikimui su V. Putinu be išankstinių sąlygų.