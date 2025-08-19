Zelenskis: esame pasiruošę susitikimui su Putinu

Po derybų Baltuosiuose rūmuose su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) ir keliais Europos lyderiais V. Zelenskis žurnalistams prie Baltųjų rūmų patvirtino esąs pasirengęs akis į akį susitikti su V. Putinu, kurio invazija į Ukraina trunka jau trejus su puse metų.
„Patvirtinau – ir mane palaikė visi Europos lyderiai, – kad esame pasiruošę dvišaliam susitikimui su Putinu“, – po viršūnių susitikimo sakė V. Zelenskis.
V. Zelenskis patiria vis didesnį spaudimą daryti teritorinių nuolaidų, kad būtų nutrauktas karas, kuriame Rusija yra padariusi tam tikrą pažangą.
Prieš derybas D. Trumpas ragino Ukrainą atiduoti Krymo pusiasalį ir atsisakyti tikslo įstoti į NATO – abu šiuos reikalavimus iškėlė V. Putinas.
Tačiau V. Zelenskis pabrėžė, kad jam pavyko aiškiau pristatyti karo veiksmų padėtį D. Trumpui, su kuriuo jis akis į akį susitiko Ovaliniame kabinete.
Tai buvo geriausias iš mūsų susitikimų.
„Tai buvo geriausias iš mūsų susitikimų“, – Ukrainos prezidento biuro išplatintame pranešime cituojamas V. Zelenskis.
„Galėjau visiems amerikiečių kolegoms parodyti daug dalykų, netgi žemėlapyje, apie padėtį mūšio lauke“, – pridūrė jis.
Viršūnių susitikime daugiausia dėmesio skirta saugumo garantijų užtikrinimui taikos susitarimo atveju, o ne teritorinėms nuolaidoms Ukrainoje, po susitikimo žurnalistams sakė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas).
D. Trumpas teigė, kad garantijas „teiks įvairios Europos šalys, koordinuojant su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis“.
„Svarbu, kad Jungtinės Amerikos Valstijos duotų aiškų signalą, jog jos bus tarp šalių, kurios padės, koordinuos ir dalyvaus užtikrinant Ukrainos saugumą“, – pridūrė V. Zelenskis.
V. Zelenskis sakė, kad šie planai bus „kažkokiu būdu įforminti per ateinančią savaitę ar dešimt dienų“