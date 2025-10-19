Vilniaus regione baigėsi Krašto apsaugos savanorių pajėgų pratybos „Tvirtas skydas“

Kartu su kariais savanoriais treniravosi Šaulių sąjungos atstovai bei NATO sąjungininkų – Danijos ir JAV – karinių pajėgų kariai, sekmadienį pranešė Lietuvos kariuomenė.
Civilinėje aplinkoje bendradarbiaudami su įvairiomis valstybės, savivaldybių institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei privačiu sektoriumi, kariai treniravosi vykdyti jiems iškeltas užduotis.
Taip pat buvo treniruojamasi vykdyti sužeistųjų mūšio lauke evakuacijos užduotis. Medicinos būryje KASP ir Šaulių sąjungos medikai bei paramedikai, sraigtasparniais evakuotiems „sužeistiesiems“ kariams, suteikė skubią medicininę pagalbą, stabilizuodami jų būklę ir taip išsaugodami gyvybę.
Taktinės pratybos „Tvirtas skydas“ yra KASP trijų metų karinio rengimo ciklo paskutinė dalis, suteikianti galimybę įvertinti, kaip konkrečios rinktinės kariai yra pasirengę vykdyti krašto gynybos užduotis.
