Vilniaus savivaldybė ketina pervadinti Kalnų parką

Toks sostinės savivaldybės įsipareigojimas numatytas ketinamoje pasirašyti bendradarbiavimo sutartyje su Vilniaus pilių valstybinio kultūros rezervato direkcija.
Jos pasirašymui trečiadienį vienbalsiai pritarė Vilniaus miesto savivaldybės taryba.
Sutartis tarp savivaldybės ir direkcijos bus pasirašoma siekiant, kad Vilniaus pilių rezervato teritorijoje vykstantys renginiai būtų geriau koordinuojami, nesidubliuotų ir organizuojami pagal vieningą praktiką.
„Priėmus tarybos sprendimą ir pasirašius sutartį numatome tiktai teigiamas pasekmes – būtų suformuota aiški praktika, kaip turi būti planuojami, organizuojami renginiai šioje teritorijoje, Kalnų parke, Katedros aikštėje, bus užtikrinama vakarinės teritorijos dalies priežiūra, atitinkanti Vilniaus miesto priežiūros standartus ir principus“, – trečiadienį sakė savivaldybės Viešosios tvarkos grupės vadovas Andžejus Dinikis.
Vilniaus mero Valdo Benkunsko teigimu, sutartis „iki smulkiausių detalių“ suderinta su direkcija.
„Pasirašius sutartį, situacija turėtų pasikeisti į tokią, kad iš esmės direkcija nesudarinės sutarčių su renginių organizatoriais, kol negaus savivaldybės pritarimo tokiam renginiui“, – teigė A. Dinikis.
„Tuo pačiu savivaldybė keisis planais dėl renginių su direkcija tam, kad renginiai, vykstantys vienu metu, vieni šalia kitų nesipjautų. Pavyzdžiui, koncertas Kalnų parke ir koncertas Katedros aikštėje tuo pačiu metu“, – sakė jis.
Savivaldybės teigimu, iki šiol apie Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje organizuojamus renginius ji neretai sužinodavo po fakto, organizatoriams pradėjus prekybą bilietais, išvydus reklamas.
Pagal sutartį, gavusi prašymus dėl renginių organizavimo, direkcija įsipareigoja juos per tris darbo dienas dienas perduoti savivaldybei ir informuoti organizatorius, kad renginiai galės vykti tik gavus oficialų leidimą.
Direkcija taip pat užtikrins, jog sutartyse būtų aiškiai numatyta pareiga laikytis ne tik jų, bet ir savivaldybės nustatytų reikalavimų bei nepritars renginiams, jei likus bent dešimt darbo dienų iki jo iš savivaldybės gaus raštą, kad fejerverkų naudoti negalima arba jų naudojimas yra ribojamas.
Savo ruožtu Vilniaus savivaldybė pažada glaudžiai bendradarbiauti su direkcija planuojant renginius ir informuoti jų organizatorius apie būtinybę pirmiausia gauti direkcijos sutikimą.
Atsižvelgdama į tai, kad vakarinė teritorijos dalis, esanti į vakarus nuo Vilnios kairiojo kranto, yra miesto reprezentacinė erdvė, savivaldybė nuo šių metų lapkričio perims jos kasdienę peržiūrą – vejų šienavimą, šaligatvių ir takų, gatvių važiuojamosios dalies valymą, medžių, krūmų, gėlynų ir kitų augalų priežiūrą bei lauko šiukšliadėžių, lauko suoliukų priežiūrą, kita.
Taip pat direkcijai bus sudarytos sąlygos gauti pajamas už teritorijoje teikiamas prekybos, viešojo maitinimo, filmavimo, renginių organizavimo ir kitas paslaugas.
Minėtą parko pavadinimo pakeitimą žadama inicijuoti ne vėliau kaip per mėnesį po sutarties įsigaliojimo. Viešojo transporto stotelė vietoj „Kalnų parkas“ vadintųsi „Kreivoji pilis“.
„Derinant bendradarbiavimo sutartį, šis lūkestis iškeltas Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos iniciatyva. Punktas sutartyje reiškia diskusijos iniciavimą ir nebūtinai galutinį sprendimą“, – BNS raštu perduotame komentare teigė savivaldybė.
Anot jos, priimant galutinį sprendimą dėl pavadinimo keitimo bus išklausyti visi argumentai, į tai įtraukiami įvairūs savo sričių specialistai.
Sutartis įsigalios nuo tos dienos, kai ją pasirašys savivaldybė ir direkcija.
