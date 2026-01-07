Buvusiai Vilniaus savivaldybės darbuotojai – bauda už kyšininkavimą, konfiskuotas ir turtas

Teismas taip pat pritaikė išplėstinį turto konfiskavimą ir iš K. P. konfiskavo kratos metu paimtus pinigus – 74 tūkst. eurų. Jai skirta ir baudžiamojo poveikio priemonė – teisės dirbti valstybės arba savivaldybės institucijose atėmimas penkeriems metams.
Procesas užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu.
Bylos duomenimis, K. P., būdama valstybės tarnautoja – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Projektų patikrinimo poskyrio vedėja – 2021 metų kovo-spalio mėnesiais priėmė kyšius už teisėtą veikimą vykdant savo įgaliojimus: pritarimus statybos projektams, statybą leidžiančių dokumentų išdavimą, pažymų išrašymą bei palankumą kituose statybos projektuose.
K. P. nuteista už 10 nusikalstamos veikos epizodų, viso nurodytu laikotarpiu buvusios valstybės tarnautojos paimtų kyšių suma siekė 6,9 tūkst. eurų. Iš atskirų asmenų jos sutartos ir priimtos kyšių sumos svyravo nuo 50 iki 1,6 tūkst. eurų.
Už kyšininkavimą nuteista buvusi valstybės tarnautoja teismo skirtą 34 tūkst. eurų baudą turės sumokėti per dvejus metus.
Vilniaus miesto apylinkės teismo baudžiamasis įsakymas yra įsiteisėjęs.
Ši byla buvo atskirta iš didelės apimties ikiteisminio tyrimo, atliekamo dėl sistemingai veikusių statybų projektų vystytojų ir savivaldybės tarnautojų korupcinių ryšių. Tyrime analizuojama organizuota kyšininkavimo, prekybos poveikiu ir papirkimo schema, kuria siekta paveikti statybų leidimų išdavimą, projektų derinimą ir kitus statybų sektorių prižiūrinčių institucijų sprendimus.
Ikiteisminį tyrimą organizavo Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras, tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai.
