Vilniaus universitetas su Molėtų savivaldybe sutarė bendradarbiauti mokslo ir verslo projektuose

Sutartį pasirašė aukštosios mokyklos rektorius Rimvydas Petrauskas ir Molėtų rajono meras Saulius Jauneika. Su ja ketinama dalyvauti įvairiuose mokslo ir verslo projektuose.
„Bendradarbiavimas su savivaldybėmis leidžia VU prisidėti prie regionų plėtros, jų konkurencingumo didinimo. Galime pasiūlyti įvairių galimybių tiek bendriems projektams su savivaldybėmis, tiek su vietos mokyklomis bei verslu“, – pranešime cituojamas R. Petrauskas.
Sutartyje taip pat numatoma įgyvendinti studijų atitiktį darbo rinkos poreikiams skatinančias iniciatyvas, stiprinti aukštos kvalifikacijos specialistų rengimą, didinti universitetinių studijų prieinamumą, organizuoti studentų praktikas, rengti ir įgyvendinti įvairius projektus.
„Tikimės, kad ši sutartis taps realiu tiltu tarp mokslo ir regiono poreikių. (...) Partnerystė atneš abipusę naudą: universitetui – platesnes praktikos ir bendradarbiavimo galimybes, o Molėtų rajonui – naujų iniciatyvų, projektų ir žinių sklaidą vietos bendruomenėse“, – sakė Molėtų rajono meras.
Sutartis galioja penkerius metus.
