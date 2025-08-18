Vilniečiai kviečiami nemokamai pasitikrinti, ar neserga Laimo liga

Ir nors Laimo liga sudaro iki 80 proc. visų erkių platinamų infekcijų, dalis žmonių, deja, net nežino, kad susirgo – ligos simptomai gali būti neryškūs ir painiojami su peršalimu ar nuovargiu.
Svarbiausia – ankstyva diagnostika
„Daugelis mano, kad jei nebuvo paraudimo, tai ir ligos nėra – tai klaidinga. Dažnai delsiama kreiptis į gydytoją, nes Laimo ligos simptomai nėra specifiniai. Tačiau laiku nepradėjus gydymo, gali atsirasti lėtinis nuovargis, sąnarių, nervų sistemos sutrikimai“, – sakė „Vilnius sveikiau“ visuomenės sveikatos specialistė Monika Korbutienė.
Pasak jos, vienas akivaizdžiausių simptomų – besiplečiantis odos paraudimas erkės įkandimo vietoje.
„Tai – vadinamoji migruojanti eritema, įprastai pasireiškianti per 1–4 dienas nuo erkės įkandimo. Tačiau kartais paraudimo gali išvis nebūti, todėl svarbu stebėti bendrą savijautą – ar neatsiranda karščiavimas, galvos, raumenų, sąnarių skausmai, bendras silpnumas. Negydoma Laimo liga gali progresuoti ir vėliau pažeisti sąnarius, širdį, nervų sistemą“, – komentavo M. Korbutienė.
Ir nors uždelstas Laimo ligos gydymas gali iššaukti sudėtingesnius simptomus, ankstyvoje stadijoje diagnozuota infekcija ir jos gydymas antibiotikais užkirs kelią lėtiniam ligos vystymuisi.
„Žinokite pagrindinius Laimo ligos simptomus, stebėkite save ir nebijokite kreiptis į gydytoją – geriau pasitikrinti nei vėliau gydyti pasekmes. Tiek Laimo liga, tiek erkinis encefalitas perduodami per erkės įkandimą, tačiau Laimo ligą sukelia bakterinė „Borrelia“ bakterija, o encefalitą – virusinė liga, galinti pažeisti centrinę nervų sistemą. Encefalitas laikomas pavojingesniu susirgimu, tačiau nuo jo galima pasiskiepyti, o štai nuo Laimo ligos vakcinos kol kas nėra, todėl pagrindinė apsauga – vengti erkės įkandimo“, – teigė visuomenės sveikatos specialistė.
Leidžiant laiką gamtoje ji rekomenduoja dėvėti uždarus drabužius, naudoti repelentus, o po pasivaikščiojimų – nuodugniai apžiūrėti kūną, pasitikrinti, ar kur neįsisiurbė erkė, o ją aptikus – skubiai pašalinti, geriausia per 24 val.
„Jei pastebėjote erkę, atsargiai pašalinkite ją naudodami specialų pincetą, pasistengdami neišspausti jos kūno. Pažymėkite įkandimo vietą, stebėkite odą ir bendrą savijautą bent mėnesį, jei atsiranda paraudimas, karščiavimas, netipinis nuovargis – būtinai kreipkitės į gydytoją“, – patarė specialistė ir primena, kad erkės įkandimas nebūtinai reiškia infekciją, ne visos jos būna užkrėstos.
Nemokami Laimo ligos testai
Jei dvejojate dėl galimos Laimo ligos, nedelskite – Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras rekomenduoja pasirūpinti savo sveikata ir pasinaudoti galimybe gauti nemokamą testą tyrimui.
Rugsėjo 5–7 dienomis sostinėje vyksiančiame „Sporto festivalyje“ vilniečiai ir miesto svečiai kviečiami apsilankyti „Vilnius sveikiau“ palapinėje, kur bendradarbiaujant su UAB „Antservis“ bus dalijami „Testeros“ testai „Lyme lgG / lgM“. Nepamirškite: ankstyva diagnostika – geriausia apsauga nuo ligos komplikacijų!
Norinčius daugiau sužinoti apie erkių platinamas ligas ir prevenciją „Vilnius sveikiau“ kviečia registruotis į nemokamas nuotolines paskaitas „Saugiausios kelionės be infekcinių susirgimų“ ir „Erkių pernešamos infekcijos“. Rugpjūčio 21 d. vyksiančios paskaitos metu specialistai papasakos apie užsikrėtimo būdus, patars, kaip nuo jų apsisaugoti, ką daryti susirgus ir kt.
