Vilniuje atsiras labdarės Filomenos Grincevičiūtės, politinės kalinės Jadvygos Bieliauskienės gatvės

Kaip praėjusią savaitę nusprendė sostinės taryba, F. Grincevičiūtės vardas suteiktas bevardei gatvei Verkių seniūnijoje, o Naujininkuose Emilijos Vileišienės gatvė bus pervadinta J. Bieliauskienės vardu.
Pasak Vilniaus miesto savivaldybės Istorinės atminties komisijos pirmininkės Kamilės Šėraitės-Gogelienės, gatvė Naujininkuose pervadinta, nes sostinės Panerių seniūnijoje jau yra gatvė, pavadinta šios asmenybės garbei, tik E. Jasmantaitės-Vileišienės vardu.
Kaip rašė BNS, balandį Vilniaus miesto taryba davė leidimą įrengti atminimo lentą J. Bieliauskienei ant pastato Antakalnyje.
J. Bieliauskienė yra žinoma Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėja.
Į šią veiklą moteris įsitraukė dar 1947 metais, tuomet ji įstojo į nelegalią Kretingos gimnazistų ateitininkų organizaciją, netrukus prisijungė prie partizanų, platino jų spaudą.
1948 metais J. Bieliauskienė buvo suimta, iki 1956 metų rugpjūčio kalinta Rusijoje, Komijos respublikoje.
Grįžusi į Lietuvą ji vėl įsitraukė į jaunimo tautinę religinę veiklą, teikė informaciją Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai, 1982 metais vėl buvo suimta, ketverius metus kalinta Mordovijoje.
Grįžusi į Lietuvą J. Bieliauskienė su kitais 1988 metais įkūrė Politinių kalinių ir tremtinių globos grupę, 1991 metais – Sausio tryliktosios broliją, buvo jos vadovė.
J. Bieliauskienė buvo apdovanota Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi, Sausio 13-osios atminimo medaliu, Lietuvos nepriklausomybės medaliu.
F. Grincevičiūtė yra žinoma visuomenininkė, įvardijama kaip viena iškiliausių tautinio judėjimo veikėjų Vilniuje, jos namuose vykdavo vakarai, į kuriuos rinkdavosi tuometinė šviesuomenė.
1915 metais F. Grincevičiūtė Vilniuje buvo įsteigusi lietuviams valgyklą, vykstant Pirmajam pasauliniu karui per vokiečių okupaciją šelpė ir maitino lietuvius.
